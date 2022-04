Tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno nella puntata dell’8 aprile 2022 anche uno dei pilastri della musica rap italiana che è stato di ispirazione per tantissimi artisti sulla scena musicale attuale. Stiamo parlando di Frankie hi-nrg il rapper de Quelli che benpensano, il brano-inno di un’intera generazione e non solo.

Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Frankie hi-nrg

Sulla sua famiglia d’origine non abbiamo informazioni. Quello che è noto però è che all’anagrafe è Francesco Di Gesù, ma appunto è conosciuto ai più con lo pseudonimo di Frankie hi-nrg. Ha origini siciliane, ma nasce a Torino il 18 luglio del 1969 ed è del segno zodiacale del Cancro.

Gli esordi e la carriera nella scena rap

Frankie hi-nrg esordisce nella scena musicale nel 1992 con il primo singolo Fight da faida, in cui prende posizione contro le mafie e la corruzione. Un pezzo che attira tante critiche quanti consensi e gli permette di aprire i concerti di artisti del calibro dei Beastie Boys, durante il loro tour italiano di quell’anno. Nel 1993, un anno dopo il suo esordio, Frankie hi-nrg è già detentore di un record: il suo album di debutto Verba manent è il primo di genere hip hop italiano ad essere stato pubblicato da una major.

Il vero successo per il rapper arriva con Quelli che benpensano, singolo contenuto nel secondo album La morte dei miracoli, pubblicato nel 1997. Il brano realizzato in collaborazione con Riccardo Sinigallia viene premiato come canzone dell’anno al Premio italiano della musica. L’attività di Frankie hi-nrg continua negli anni 2000 con diversi alcum e collaborazioni. Nel 2020 ritorna ufficialmente sulle scene con il singolo Estate 2020 in cui racconta i mesi di lockdown per la pandemia da Covid dal suo punto di vista.

Curiosità

La sceneggiatura e la regia del videoclip di Quelli che benpensano e di Autodafé portano la sua firma così come quelle per i videoclip di altri artisti come Flaminio Maphia e i Tiromancino.

Nel dicembre 2016 il rapper annuncia l’uscita del brano Unti e Bisunti, usato come sigla del film di Chef Rubio Unto e Bisunto. Nel 2022 invece Frankie hi-nrg interpreta Erode per il musical Jesus Christ Superstar, lo stesso per cui Ted Neeley interpreta proprio Gesù.