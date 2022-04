Nel parterre di ospiti di Oggi è un altro giorno per la puntata dell’8 aprile 2022 troviamo anche Ted Neeley, attore e musicista celebre per la sua interpretazione di Gesù in Jesus Christ Superstar. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Ted Neeley

Teddie Joe Neeley, conosciuto più semplicemente come Ted Neeley, nasce a Ranger, in Texas, il 20 settembre del 1943, sotto il segno zodiacale della Vergine. Sulla sua famiglia d’origine e sulla sua vita prima di diventare l’artista conosciuto di oggi non abbiamo molte informazioni. Ma possiamo ricostruire una sorta di linea temporale della sua vita grazie ai successi collezionati durante la sua carriera.

Gli esordi tra musica e teatro

Come dicevamo, Ted Neeley è conosciuto per essere un attore e musicista cosa che ad un certo punto del suo percorso lo ha anche portato a prendere parte ai musical, tra cui quello che più di tutto lo ha consacrato al successo. Ha iniziato la sua carriera a soli 22 anni firmando, insieme alla sua band The Neeley Teddy Five, il suo primo contratto nel 1965 con la Capitol Records.

Inisieme alla sua band ha suonato per diversi locali e night club degli Stati Uniti, almeno pare, fino allo scioglimento del gruppo per via della guerra in Vietnam. Neeley comunque, nel corso della sua carriera ha avuto l’occasione di collaborare con diversi artisti tra cui Ray Charles e Tina Turner.

Nel 1969 veste i panni di Claude, il protagonista di Hair musical rock scritto da James Rado, Gerome Ragni e Galt MacDermot, che secondo gli esperti rappresenta uno dei prodotti più significativi della controcultura hippie degli anni ’60. Un altro suo ruolo teatrale di successo è quello di Tommy, per l’omonimo spettacolo teatrale degli Who.

Il successo nei panni di Gesù e l’incontro con Quentin Tarantino

Attorno agli anni ’70 Ted Neeley partecipa ai provini per il ruolo di Giuda nell’opera rock Jesus Christ Superstar, che viene però affidato a Ben Vereen. Neeley allora prende parte al coro e diventa anche il sostituto per la parte di Gesù, ruolo che assume definitivamente nella versione del musical portata a Los Angeles. Dal 2014 Ted Neeley torna ad interpretare Gesù nel musical portato in giro per l’Italia.

Nel curriculum di Ted Neeley c’è anche uno dei film più celebri di Quentin Tarantino: Django unchained, del 2012. Il primo incontro tra i due avvenne quando il primo non era ancora un acclamato regista, ma sognava di diventarlo. In un’intervista Neeley ha raccontato di quanto gli sia piaciuto lavorare con lui, probabilmente anche per la passione condivisa per la musica.

