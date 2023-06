Franco Lucia è il papà del noto rapper Fedez ma, che lavoro fa? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Franco Lucia: che lavoro fa il papà di Fedez?

Franco Lucia è il padre di Fedez e quindi anche uno dei protagonisti della serie televisiva “The Ferragnez“, la cui seconda stagione è uscita nel mese scorso, ottenendo un grande successo proprio come la prima stagione. Il marito dell’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni è l’unico figlio di Franco Lucia e di sua moglie, Arianna Berrinzaghi. Fedez ha sempre dichiarato di avere un ottimo rapporto con entrambi i genitori, anche se in diverse occasioni ha raccontato di come la sua non fosse una famiglia da Mulino Bianco. Queste le sue parole qualche anno fa al Corriere della Sera:

“Abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro, prima solo in campeggio. Non erano i classici genitori che ti dicono di aspettare due ore prima di fare il bagno. I guadagni dei primi due anni li ho usati per pagare i debiti che avevamo.”

Franco Lucia è nato nel 1960, ha quindi 63 anni ed è di origini lombarde. Cosa fa però Franco Lucia di lavoro? In passato il padre di Fedez ha lavorato prima come orafo poi come magazziniere. Durante la pandemia Franco Lucia si è avvicinato al mondo dei social e in poco tempo è diventato un food influencer prima su TikTok e poi anche su Instagram, i suoi video hanno letteralmente spopolato, soprattutto quello dell’uovo in camicia.

La mamma di Fedez, Annamaria, invece si è sempre occupata della carriera del figlio, pare sia stata proprio lei a procurare a Federico un contatto con la sua prima casa discografica.

Franco Lucia: il successo come food influencer

Come detto precedentemente il padre di Fedez, Franco Lucia, è diventato un food influencer. Franco è infatti un ottimo cuoco e ama cucinare per sua moglie, suo figlio, Chiara Ferragni e i due nipotini, Leone e Vittoria. Nel corso delle due stagioni della seria televisiva “The Ferragnez“, serie che segue la vita privata e lavorativa di Fedez, Chiara Ferragni, e delle loro famiglie, abbiamo visto più volte Franco Lucia ai fornelli. Da diversi mesi ha quindi deciso di aprire dei canali social, su TikTok e Instagram, dedicati al cibo. Lo potete trovare come “TheRealFrancoLucia”. Su Instagram, ad esempio, Franco Lucia ha già ben 73mila follower, grazie anche a Fedez e Chiara Ferragni che condividono spesso le ricette del padre e del suocero. Il successo è stato davvero immediato, complice anche la semplicità e la simpatia con cui Franco Lucia condivide le sue ricette. Ma, com’è la cucina di Franco Lucia? Semplice e casereccia. Alcune ricette proposte dal padre di Fedez e che potete trovare sui social sono ad esempio gateau di patate e tonno, salame di cioccolato, pollo al curry, polpette di zucchine e mortadella, hummus di barbabietola e ceci, riso venere con asparagi e guanciale, ricette esotiche come il cibo delle Maldive o il Kaiserschmarren, chiamato anche pasticcio dell’Imperatore. Insomma ce ne sono davvero tantissime, tutte decisamente da provare!