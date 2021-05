Secondo le indiscrezioni la storia sarebbe iniziata a Natale 2020. Tra i primi a rivelare alcuni dettagli della nuova fiamma di Barbara D’Urso l’amico Roberto Alessi: sarebbe a suo dire Francesco Zangrillo, assicuratore originario di Milano, classe ’73. Di lui non si sa molto e sui social traspare ben poco.

Chi è Francesco Zangrillo: le fotografie

La regina della Domenica pomeriggio di Canale 5 si è sempre dichiarata single ma alcune voci del momento dicono il contrario. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, grande amico della D’Urso, ha detto di essere certo di una relazione tra Barbara e un assicuratore di nome Francesco Zangrillo. Delle fotografie pubblicate dal settimanale Oggi alimentano l’indiscrezione perché “scattate a Milano il 7 maggio dopo una cena al ristorante per festeggiare, con pochi amici, il compleanno della conduttrice.

E l’auto di Zangrillo viene notata e fotografata mentre varca il passo carrabile della casa di Barbara pure all’indomani, dopo il ritorno di lei da Cologno dove ha condotto “Domenica Live”.”.

Chi è Francesco Zangrillo: il flirt

Nè Barbara Nè Francesco Zangrillo hanno mai parlato pubblicamente del flirt, lui vive completamente lontano dai riflettori con profili social blindatissimi. Si dice abbia mandato delle rose alla ex gieffina Elisabetta Gregoraci ma a tal proposito ha poi dichiarato: “Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla Signora Elisabetta Gregoraci.

Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”. Questa confessione ha portato Roberto Alessi a pensare si tratti proprio di Barbara D’Urso e ne era convinto già da novembre.

“Un uomo – e che uomo! -, pure bello tra l’altro, è innamorato perso di lei e la cosa mi fa piacere. Mi fa un po’ meno piacere il fatto che lui sia così refrattario ad apparire, che di loro foto insieme non se ne trovano. Peccato. Bello, alto, biondo, si chiama Francesco Zangrillo (nessuna parentela – pare – con il professor Zangrillo dell’ospedale San Raffaele di Milano), ed è divorziato da tempo. Ha tre figli, il più grande di vent’anni il più piccolo di dodici, che sanno già da tempo della frequentazione di papà con la signora delle reti Mediaset”.

Sull’inizio della conoscenza tra Barbara e Francesco Zangrillo pare che i due si siano incontrati grazie ad amici in comune negli ultimi mesi del 2020 e avrebbero trascorso insieme anche le vacanze di Natale nella casa di lei a Capalbio.

Chi è Francesco Zangrillo: cosa si sa di lui

Originario di Milano, di Francesco Zangrillo non si sa molto. Classe 1973 e assicuratore, professione che svolge sempre a Milano dove vive. Amante della riservatezza e lontano da ogni riflettore, di lui si sa solo quello che aveva rivelato Roberto Alessi. Il suo nome completo è Francesco Maria Zangrillo e non sarebbe parente del medico che si vede spesso apparire sugli schermi televisivi Alberto Zangrillo. Della sua vita privata si sa che ha avuto una storia importante durata molto tempo.

