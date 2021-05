Con una carriera di ormai oltre 30 anni nella televisione italiana, ecco il percorso di una delle più famose conduttrici in Italia: Barbara D’Urso.

Chi è Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, nata Maria Carmela D’Urso (Napoli, 7 maggio 1957), è una conduttrice televisiva italiana.

Rimanendo orfana da bambina, cresce con il padre e i frateli più piccoli nati dal secondo matrimonio del papà. Passa quindi nel capoluogo campano la sua infanza e adolescenza finchè a 19 anni decide di partire per Milano. Qui sogna di inserirsi nel mondo della moda ma non riesce per via della sua altezza insufficiente.

Ottiene però il ruolo di showgirl nel 1977 su Telemilano 58. Esordisce nel programma “Goal” a fianco di quelli che diventeranno grandi nomi del mondo dello spettacolo come Massimo Boldi e Diego Abatantuono. Passa poi per un periodo in Rai dove partecipa al varietà “Stryx” e al programma “Che combinazione” insieme a Pippo Baudo che nel fine settimana prevede il format di “Domenica In”.

Barbara D’Urso e l’inizio della carriera

Dopo l’esordio in televisione, debutta anche nel mondo del cinema. Il suo primo film esce nel 1982 e si intitola “Erba selvatica” seguito da “Blues metropolitano” e “Vogliamoci troppo bene”. In realtà sono numerosi i progetti che la vedono coinvolta tra cui anche serie e telenovelas. Non smette però di partecipare a numerosi varietà e programmi televisivi come “Una serata da campioni”.

Ottiene però il vero grande successo con l’uscita della serie in onda su Canale 5 “La dottoressa Giò” in cui interpreta una ginecologa che lavora i ospedale. In seguito a questa parte torna a condurre una serie di programmi divisi tra le diverse emittenti tra cui si ricorda “Mattina in famiglia” ma soprattutto il Grande Fratello. Con quest ultimo ottiene grande successo venendo riconfermata per l’edizione anche del 2004, anno in cui supera addirittura gli ascolti del Festival di Sanremo. Sostituisce Daria Bignardi non solo nel GF, ma anche nella conduzione del reality show “La fattoria” prendendo in mano il timone per ben due edizioni consecutive.

Il grande successo di Barbara D’Urso

Nel 2008 Barbara ottiene la conduzione del programma nella fascia mattutina dal nome “Mattino Cinque” che conduce insieme a Claudio Brachino. A questo si aggiunge anche il ruolo di presentatrice per un progetto dallo stesso format in onda in fascia pre serale. “Pomeriggio Cinque” diventa infatti il suo marchio di fabbrica, il programma simbolo della tv pomeridiana. Si accorge di preferire quest ultimo progetto e così lascia la conduzione del primo a favore di Federica Panicucci.

Tra i suoi pogetti aggiunge però “Domenica Cinque” che segue la stessa impostazione e la vede impegnata anche nell’ultimo giorno della settimana da dopo pranzo a prima di cena. Nel 2012 poi viene scelta per condurre anche la trasmissione simultanea “Domenica Live” che registra oltre il 12% di share.

Torna nel frattempo anche a condurre nuovamente il reality “Grande Fratello” sia nella quindicesima che nella sedicesima edizione del programma. Gli impegni televisivi negli anni sembrano diminuire numericamente, ma sembrano solidificarsi. Può vantare una conduzione fissa e stabile di oltre dieci anni per i programmi sopracitati, diventati un vero e proprio cult della televisione italiana.