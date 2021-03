Valentina Autiero è diventata popolare grazie alla sua lunga partecipazione al trono Over di Uomini e Donne. Lontana dai riflettori, la sua vita è andata avanti come sempre. Che lavoro fa oggi e come impiega il suo tempo libero?

Valentina Autiero oggi

Diventata famosa grazie al trono Over di Uomini e Donne, Valentina Autiero ha riscosso sempre un grande successo tra i telespettatori. Romana e genuina, in molti l’hanno vista come la versione ‘baby’ di Gemma Galgani. Come la dama torinese, infatti, anche lei non ha mai avuto grande fortuna in amore. Valentina ha lasciato il programma di Maria De Filippi dopo 6 anni, con un cavaliere che è scomparso subito dopo: Germano.

La loro frequentazione è stata fulminea, tanto che, al termine di Uomini e Donne, hanno avuto modo di vedersi una sola volta e poi si sono persi di vista.

Valentina oggi è tornata alla sua vita, dalla quale non si era allontanata neanche durante l’avventura televisiva nel programma di Maria De Filippi.

La Autiero è assistente alla poltrona di uno studio dentistico di Roma e la maggior parte della sua giornata la trascorre al lavoro. Il tempo libero, invece, corre in palestra per allenarsi oppure al parco con gli adorati nipoti.

Anche se ama la sua vita di tutti i giorni, Valentina vorrebbe tornare a far parte del parterre di Uomini e Donne. In una recente intervista all’emittente radiofonica RTL102.5, ha dichiarato: “Faccio un appello a Maria De Filippi, mi manca quell’atmosfera“.