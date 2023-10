Forni panificazione professionali: cosa sono e a cosa servono 

I forni panificazione professionali sono fondamentali per il successo di un panificio o di una pizzeria. Sono lo strumento che viene utilizzato per realizzare il pane e consentire una cottura di alta qualità degli impasti.

Forni panificazione professionali: cosa sono?

Panifici e pizzerie devono il loro successo non solo alla qualità dell’impasto, ma anche alla cottura. Quest’ultima dipende solo ed esclusivamente dai modelli di forni panificazione professionali, elemento fondamentale per chi lavora nel settore. Le specifiche caratteristiche tecniche dei forni per il pane consentono una cottura di alta qualità degli impasti, così da renderli perfetti per i clienti, con una crosta croccante e mollica soffice all’interno. Il pane è sempre stato lavorato interamente a mano e cotto soprattutto nei forni a legna, per tradizione. Ad oggi, le antiche procedure sono state modificate e ottimizzate per andare incontro alle nuove esigenze, per questo sono arrivati sul mercato dei forni professionali per panifici e panetterie, che presentano varie caratteristiche molto utili. L’acquisto di questi forni è consigliato alle attività che si dedicano alla panificazione, in quanto questo strumento permette di diffondere calore con maggiore uniformità all’interno della camera di cottura, garantendo una qualità più alta del prodotto. Inoltre, le varie funzioni previste consentono di selezionare il tipo di diffusione di calore, ovvero verso l’alto, il basso e entrambi i sensi, con grandi vantaggi per la cottura del pane ma anche di altri prodotti, sia salati che dolci.

Forni panificazione professionali: a cosa servono e quali tipologie ci sono

I forni panificazioni professionali hanno diverse funzionalità davvero molto utili. Possono, per esempio, selezionare in fase iniziare la cottura di entrambe le superfici e in fase finale di effettuare delle variazioni in modo da non far cuocere troppo la parte superiore. Inoltre, questi forni sono pensati per consumare meno energia. I forni più efficienti sono quelli dotati di isolamento termico, in quanto sono in grado di impedire un cambio improvviso di temperatura. Solitamente sono dotati di un sistema di ventilazione che facilita la diffusione di calore in modo omogeneo, consentendo di cuocere anche prodotti diversi in contemporanea. Un modo per riuscire anche ad ottimizzare i tempi di produzione, senza particolari attese. I forni panificazione professionali più diffusi sono di due tipi, ovvero i forni a platea e i forni rotativi. I primi sono caratterizzati da un numero variabile di camere orizzontali sovrapposte e sono più usati nei panifici professionali. Questa tipologia permette una cottura veloce e dona al pane infornato un colore intenso e un gusto davvero unico. I secondi, invece, sono caratterizzati da camere di cottura verticali, su cui vengono posizionati i carrelli che contengono le teglie su cui viene riposto il pane. Questi forni conferiscono ai prodotti un sapore meno intenso rispetto ai forni a platea, nonostante consentano una cottura omogenea. È molto importante scegliere i forni panificazione professionali giusti per la propria attività, in modo da donare ai propri clienti dei prodotti di cui non potranno fare a meno, con un gusto speciale grazie alla cottura perfetta.