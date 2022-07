Prima di ogni partenza bisogna preparare le valige e questo alle volte può risultare stressante: scegliere i vestiti, i costumi, le scarpe, le borse ma soprattutto cercare di farci entrare tutto dentro. E il beauty case? Spesso viene ridotto o addirittura dimezzato di tutti quei prodotti che utilizziamo meno o che pensiamo non siano necessari per lasciar spazio a tutt’altro e finiamo così per portare lo stretto indispensabile.

Ma cos’è essenziale portare per prenderci cura della nostra pelle anche in vacanza? Foreo ha svelato alcuni consigli a riguardo. Quali?

Foreo essential travel: il perfetto beauty case da viaggio

FOREO è un marchio svedese che si occupa di beauty e skintech e offre un’idea rivoluzionaria di bellezza e benessere. Per questa stagione ha svelato tutti i prodotti essenziali che andranno a formare il perfetto beauty case da viaggio indispensabile per prenderci cura di noi stesse durante l’estate. Cosa deve assolutamente contenere? Dove possiamo trovare questi beauty essentials?

FOREO ufo2

FOREO ufo 2 è perfetto per idratare la pelle secca e denutrita dopo una lunga giornata di mare, vento, sole.

Si tratta di un trattamento dotato di crioterapia che potenzia l’effetto delle maschere viso UFO-attivate. Per ottenere un effetto ancora più idratante e luminoso bisogna provarlo insieme alla maschera Coconut Oil Farm to Face Sheet Mask che emana una fragranza fresca e estiva al cocco.

FOREO BEAR

FOREO BEAR è un forte allenatore facciale a forma di orsetto che consente di effettuare una ginnastica potenziata tecnologia a microcorrente che renderà la pelle del viso da stanca a super levigata e tonica. Per la stagione estiva gli è stato dato un design più fresco, azzurro come il colore del mare.

FOREO LUNA 3 Plus

FOREO LUNA 3 plus è la nuovissima spazzola viso detergente pensata apposta per eliminare tutte le piccole o grande impurità del viso in modo da renderlo sano e luminoso. Questa è dotata di numerose tecnologie di ultima generazione come la termoterapia, pulsazioni T-sonic e microcorrente che stimoleranno ogni cellula della nostra pelle.

Foreo essential travel: dove si possono trovare questi prodotti?

Tutti questi essenziali di bellezza per l’estate li possiamo trovare in tutti i rivenditori convenzionati con FOREO come per esempio Sephora, Notino, Douglas e Pinalli. Oppure si possono comprare sul sito online di Foreo.