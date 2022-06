Se siete amanti del makeup, della cura della persona, dei prodotti skincare e haircare, non potete perdervi le novità in casa Sephora: a partire da agosto 2022, infatti, ci saranno tantissimi nuovi prodotti meravigliosi e non vi resta che scoprirli insieme a noi!

Sephora, collezione Fall 2022: Sephora Collection

Si definisce “marchio stimolante e sempre in movimento” e questa, effettivamente, è l’identità di Sephora collection! L’obiettivo del brand è da sempre quello di aiutare tutte le persone a creare la propria bellezza, e come farlo se non attraverso la vastissima gamma di prodotti che Sephora Collection propone?

Dai prodotti per la pelle del viso, del corpo, ai prodotti per i capelli e ai favolosi prodotti dedicati al makeup: chiunque, grazie a Sephora collection, avrà modo di ottenere ottimi risultati a prezzi onesti, tenendo anche conto del fattore ambientale, per un acquisto rapido, semplice, efficace e sostenibile!

I nuovi prodotti Sephora Collection saranno disponibili nei punti vendita Sephora e su sephora.it a partire da Agosto 2022.

Makeup

Tra le novità in campo makeup troveremo la matita per sopracciglia Insta-brow waxy, caratterizzata da una nuova texture e in grado di definire e fissare istantaneamente le sopracciglia grazie a una formula molto semplice da applicare. Essa rimane inalterata per tutto il giorno. Saranno disponibili 5 tonalità (più una trasparente) e grazie alla forma della punta si riusciranno a coprire anche i “buchetti” più piccoli.

Un’altra novità sarà anche il Care Primer – Fissaggio +12h idratazione, il prodotto da utilizzare prima del makeup. È leggero, traslucido e realizzato per il 95% con ingredienti naturali. Offrirà alla vostra pelle idratazione e vi garantirà un effetto levigato e luminoso allo stesso tempo. Il makeup durerà di più e non si spargerà per il viso durante la giornata.

Tra il makeup bisogna menzionare anche il nuovo fondotinta Best Skin Ever glow, dalla coprenza media e dal finish super radioso! In combo anche il correttore per occhiaie Best Skin Ever Glow – finish naturale, fresco e luminoso. Disponibile in più colorazioni, grazie a questo nuovo correttore potrete dire addio alle occhiaie.

Haircare

Tra le new entry della Sephora Collection Fall 2022 ci sarà la nuova Maschera riparatrice. Composta per il 90% da ingredienti naturali, la nuova maschera aiuterà i vostri capelli a ritrovare forza e volume, andando incontro allo styling e senza appesantire il capello.

Con lei, anche il Balsamo Leave-in idratante in modalità spray, utile per districare i capelli, renderli meno fragili e decisamente più morbidi.

Skincare

Se cercate un trattamento per la pelle mista e grassa che tende a riempirsi di imperfezioni, il Clarifyng Serum farà al caso vostro. In caso di macchie, invece, optate per la Clarifying Lotion, da usare direttamente a spot con un bastoncino di cotone. Per migliorare la grana della pelle e ridurre i pori dilatati, è consigliabile il Clarifying Toner. Per detergere la pelle, invece, andrà benissimo il Clarifying Cleanser, mentre se volete concedervi una maschera viso anti imperfezioni, scegliete la Blackhead peel-off mask. Infine, se volete un prodotto 3 in 1, il Melting Cleansing Balm sarà la soluzione perfetta per la vostra pelle.

Tra le maschere anche le immancabili maschere viso ai probiotici (leniscono e nutrono), ma anche la maschera purificante mirata. Per finire, un bel balsamo idratante e uno scrub labbra esfoliante: le labbra ringrazieranno.

Sephora, collezione Fall 2022: i marchi esclusivi

Benefit

Tra i prodotti principali del machio Benefit ci sarà il mascara Bangin’ Deal Set, per un effetto super voluminoso, senza grumi e di un nero intensissimo. Altro grande must have Benefit il Be Mine Beauty Set Kit Benetint & Hoola Terra Abbronzante, che vedrà insieme una tinta labbra e la famosa terra abbronzante matt!

Anche il Super Pore Duo Set farà parte delle novità: in combo il primer idratante viso e lo spray fissante per tenere a bada tutto il makeup. Infine, il Whatta Brow Steal, il super set sopracciglia contenente: matita per definire, matita illuminante e gel fissante.

Huda Beauty

Tra le novità anche Huda Beauty, che introdurrà una nuova palette occhi, la Color Block Obsessions, ispirata al colore e alla voglia di osare attraverso tonalità elettriche e texture incredibili.

Kerastase

Nasce Genesis, il primo trattamento per capelli by Kerastase, composto da diversi prodotti. Tra questi lo shampoo fortificante Bain– Hydra Fortifiant, per capelli fini e grassi e il Bain – nutri-fortifiant Shampoo per capelli spessi o secchi.

Non mancheranno ovviamente il balsamo fortificante e la maschera fortificante, ma sarà possibile acquistare anche un fluido per la piega, un siero quotidiano fortificante anticaduta temporanea e infine delle ampolle fortificanti anticaduta temporanea.

Pixi Beauty

Il noto brand Pixi uscirà con delle novità assolute: il Beautifeye – eye patch, per donare luminosità ed energia allo sguardo, la maschera A for Apples Sheet in collaborazione con Hello Kitty (ricche di vitamine per la pelle), gli Anywhere Patches da applicare ovunque in caso di necessità, il Glow Tonic per illuminare la pelle e il favoloso Makeup Fixing Mist, ideale per prolungare la durata del trucco.

Tra i nuovi prodotti makeup ci sarà anche la Chrome Glow Palette, multiuso e con 2 tonalità che si sfumano super facilmente, la cipria in polvere Hello Glow-Y-Powder, gli eye effects (2 nuovi pigmenti per occhi super setosi), la Endless silky eypen in londonfog, ideale contro l’acqua e, infine, il lip tone, tinte idratanti super glow!