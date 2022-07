La prima regola da seguire in estate? Proteggere. Che sia la pelle o che siano i capelli, la protezione è essenziale quando ci si espone ai raggi del sole.

Anche i capelli, proprio come la pelle di viso e corpo, hanno bisogno dei giusti prodotti che li aiutino a creare la giusta barriera protettiva dai raggi UV.

Non proteggerli significa indebolirli, renderli più secchi e crespi, alterarne la produzione di cheratina e fare sì che perdano anche di elasticità.

Come bene avrete capito, la protezione è obbligatoria anche quando si tratta della chioma.

I migliori prodotti solari per i capelli

Ora che abbiamo messo per iscritto che la protezione in estate deve essere totale, cerchiamo di capire quali sono gli ingredienti alleati per i capelli e come utilizzarli per ottenere il massimo dei risultati.

A contatto con il cloro, con la sabbia, con il vento e la salsedine (ma basta anche fare una camminata tra le vie della città), anche i capelli soffrono i raggi del sole e necessitano di un’adeguata protezione.

Sicuramente, tra i prodotti solari per capelli maggiormente diffusi ci sono gli spray protettitvi; oltre a proteggere, dunque, questi prodotti riescono anche a donare la giusta quantità di idratazione al capello, che a contatto con il sole, il sale e tutto ciò che riguarda la stagione estiva, tende a seccarli moltissimo.

Quali sono gli ingredienti migliori da scegliere per proteggere i capelli?

L’aloe vera può essere considerato un must have nella beauty routine e, a maggior ragione, anche nella haircare routine. Con lei anche gli estratti di tulipano e i vari oli vegetali: l’olio di argan, l’olio di jojoba e l’olio di monoi sono i principali amici dei capelli in estate. Oltre ad avere un profumo soave e avvolgente, tali ingredienti combinano attivi idratanti, antiossidanti e fungono anche da filtri solari.

Lo spray è sicuramente il formato più pratico e veloce da utilizzare, ma potete scegliere anche altre tipologie di prodotto: sieri, oli o creme, la scelta è davvero ampia e dipende dalle vostre preferenze e abitudini.

Come applicare i prodotti solari per capelli

La protezione solare per i capelli può essere applicata in più modi; sicuramente il prodotto che andrete a scegliere avrà le sue istruzioni d’uso, ma tendenzialmente sono prodotti che possono essere applicati a capelli asciutti prima dell’esposizione al sole, o a capelli umidi, magari dopo un bagno al mare, uno in piscina, o una doccia rinfrescante.

Un fattore da tenere in considerazione, però, è la ri-applicazione: ricordate che non basta una sola applicazione per considerare la protezione completa e conclusa. Potete, anzi dovreste, applicare il prodotto anche ogni 2 o 3 ore, quando l’applicazione precedente avrà finito il suo effetto e i vostri capelli saranno nuovamente esposti ai raggi ultravioletti che sì, fanno abbronzare e schiarire i capelli, ma possono essere nemici antipatici per la pelle e per la chioma.

Non temete l’effetto unto: la maggior parte dei prodotti per capelli sono formulati da texture leggere che non ungono, quindi potete tranquillamente applicarli anche per andare in giro per la vostra città o altrove senza bisogno di preoccuparvi.

Scegliete il prodotto che più fa al caso vostro, capite, in base al tipo di capelli che avete, quale può essere la texture più adatta a voi e ricordatevi sempre di proteggere la chioma: prevenire è sempre meglio che curare.