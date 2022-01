Sta per arrivare quel momento dell’anno tanto detestato da alcuni quanto amatissimo e tanto atteso da altri. San Valentino preparatevi a coccolare voi stesse e le persone che amate con Foreo, che per l’occasione ha pensato ad una serie di set chiamati “Skincare Secrets”.

Vi basteranno semplicemente questi fantastici set e poco altro per regalare e regalarvi momenti di puro relax degni di una Spa.

Avete iniziato a pensare ai regali per far rimanere a bocca aperta la vostra dolce metà? O, più semplicemente volete regalarvi qualcosa di speciale? Approfittate di queste offerte di Foreo, con prezzi ribassati rispetto al loro valore complessivo.

Foreo beauty 2022: i set pensati per San Valentino

San Valentino sta per arrivare e se non sapete ancora cosa regalare a fidanzate, fidanzati o anche ad amiche tanto care, i nuovissimi Skincare Secrets set sono il regalo perfetto per l’occasione e accompagnati a qualche buon cioccolatino e a un bel mazzo di fiori profumati vi faranno sicuramente fare un vero figurone!

Foreo infatti è conosciuto per essere in grado di donare una vera e propria coccola per la nostra pelle e ovviamente anche per la pelle di chi amiamo.

Oltre a rilassare regala anche tantissimi benefici, che aiutano a rallentare il più possibile l’invecchiamento cellulare. I set pensati da Foreo per festeggiare San Valentino 2022 sono ben 3 e tutti contengono i segreti per una beauty care davvero impeccabile. Ecco quali sono.

Il set con Foreo BEAR

Partiamo con il primo set proposto da Foreo di cui fa parte l’ultima novità del brand svedese: si tratta di Foreo BEAR. Il dispositivo equipaggiato con una particolare tecnoligia a microcorrente viene venduto insieme al siero viso ultra-idratante Serum Serum Serum, che a sua volta contiene una formula speciale studiata proprio da Foreo. L’intero set avrebbe il valore di 358 euro in tutto, ma viene venduto solo a 299.

Il set con UFO 2

Il secondo set pensato da Foreo comprende il trattamento viso potenziato UFO 2 e anche l’intera collezione di maschere viso UFO-attivate Farm to Face. Il trattamento in questione consiste nella termoterapia e nella crioterapia, entrambe perfette per rigenerare e tonificare la pelle del viso soprattutto durante i mesi più freddi dell’inverno. Anche in questo caso Foreo ci sorprende. Il tutto infatti avrebbe un valore complessivo pari a 378,95 euro, ma il set viene venduto scontato a 279.

Il set con LUNA mini 2

Se volete fare un bel regalo ma non volete o non potete permettervi di spendere troppo ecco l’ultimo (ma certamente non per importanza) set pensato da Foreo per San Valentino contiene invece LUNA mini 2. Si tratta di un massaggiatore viso detergente, che viene venduto in coppia con il Micro-foam Cleanser.

Ma non è finita qui, questo set comprende anche un trattamento per maschera viso potenziato UFO mini 2 e una maschera idratante e levigante Acai Berry, anche questa della collezione Farm To Face. Con questo set il prezzo si aggirerebbe attorno ad un valore di 327, 89 euro, ma viene venduto solo a 119. Un affare!