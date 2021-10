Dopo i tanti prodotti apprezzati che hanno conquistato il mondo del beauty il colosso svedese di bellezza Foreo colpisce ancora. Si chiama Foreo Imagination ed è un prodotto molto particolare: come funziona? Si tratta di una base per una maschera viso fai da te, fresca e naturale, a cui ognuno potrà aggiungere gli ingredienti preferiti.

Foreo Imagination: cos’è

La formula di Foreo Imagination è totalmente naturale. Vegana, cruelty free e dermatologicamente testata è adatta a tutti i tipi di pelle, così da poter essere utilizzata in tutta sicurezza.

Grazie alla potente combinazione di acido linoleico e glicole propilenico, Foreo Imagination fa penetrare vitamine e minerali degli ingredienti freschi negli strati lipidici della pelle, massimizzandone i benefici. L’acido ialuronico e la vitamina B5, inoltre, prevengono secchezza e disidratazione.

Non solo: rimpolpano la pelle e attenuano rughe e linee di espressione, ripristinando l’idratazione persa con il passare degli anni.

La vitamina E, invece, reintegra gli acidi grassi e protegge la pelle dai danni causati dai raggi UV e dai radicali liberi, donandole un aspetto sano e luminoso.

Foreo Imagination: come funziona

L’ingrediente più importante è però la creatività. A questa splendida base, infatti, bisogna aggiungere ingredienti naturali della vostra cucina o dispensa: avocado, cetriolo, miele, camomilla…

qualunque sia di vostro gradimento! Imagination non è solo un nome, ma un vero e proprio invito a sbizzarrirsi per creare la maschera viso perfetta.

Questa crema è stata pensata per essere applicabile con ingredienti freschi e naturali, come frutti e vegetali, massimizzando l’assorbimento dei loro principi attivi in profondità nella pelle e potenziandone dunque gli effetti. Inoltre, è formulata per mantenere la giusta compattezza e consistenza anche laddove utilizzata con ingredienti umidi o liquidi.

La fantasia non è il vostro forte? Nessun problema. La maschera viso può essere utilizzata anche da sola, senza l’aggiunta di ingredienti freschi, poiché ricca di componenti efficaci che aumenteranno il livello di idratazione della pelle e la renderanno liscia e rimpolpata.

L’idea innovativa

Foreo Imagination è accompagnato da un applicatore in silicone, pestello e mortaio e un Cookbook dove annotare le ricette di bellezza.

Igor Spina, General Manager South Europe di Foreo, ha commentato l’importante lancio:

I consumatori di prodotti di bellezza stanno diventando molto sofisticati e richiedono più di un semplice Prodotto per la cura della pelle che funzioni. Vogliono un approccio olistico a 360° gradi che nutra sia la loro pelle che la loro mente e Imagination è proprio questo. L’innovativa base per maschera viso, grazie al Triple Infusion Complex, è un potenziatore di assorbimento altamente efficace, progettato per integrarsi perfettamente con gli ingredienti freschi della tua cucina e massimizzare il potenziale dei tuoi ingredienti biologici, rafforzando allo stesso tempo il legame molecolare che tiene insieme questa esplosione di nutrienti e trasportandoli negli strati più profondi della pelle. Il fatto che tu possa giocare con i tuoi ingredienti e diventare creativo è un ulteriore vantaggio che ti terrà con i piedi per terra e ti riconnetterà con la natura.

FOREO Imagination è disponibile online e in anteprima esclusiva in selezionate Profumerie Douglas, nei formati in tubo da 100ml al costo di 39,00€, o confezione da 10 sacchetti da 6ml al costo di 29,00€.