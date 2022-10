La Flip side manicure è la nuova tendenza della nail art. Cosa vuol dire questo termine? Flip side significa altro lato o rovescio. Infatti questa manicure è caratterizzata da un colore sulla parte superficiale dell’unghia ed un altro invece sotto nella parte nascosta.

L’effetto che viene fuori è un contrasto, un bicolore.

Flip side manicure: di cosa si tratta?

La Flip side manicure consiste nella stesura dello smalto su entrambi le superfici delle unghie: la parte superiore di un colore mentre l’altra di un altro, contrastante. Ricorderanno le scarpe di Christian Loboutin che presentano la suola rossa. Kourtney Kardashian ha adottato subito questa nuova tecnica sfoggiando una manicure neutra con un sotto rosso laccato.

In realtà non si tratta proprio di una nuova tendenza perché Selena Gomez le ha sfoggiate durante l’evento Vax Live: the concert to reunite the world global citizen. Aveva una french nera e bianca e il sotto dell’unghia era dipinto di rosso. Anche l’influencer torinese Giulia Valentina ha amato la Flip side manicure e per l’autunno ha scelto il borgogna e il fucsia. Ovviamente il tutto è personalizzabile e ci si può sbizzarrire nel scegliere le nuance più adatte o stravaganti.

Per la parte rovesciata sono molto gettonati le tinte fluo o glitterate. La forma prediletta è senza dubbio quella a mandorla, elegante e raffinata. Ma come si realizzano?

Flip side manicure: tutti i consigli su come realizzarla

Per realizzare la manicure al rovescio ci sono dei precisi passaggi da seguire.