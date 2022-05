Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati a Portofino, per la terza volta. Entrambi hanno scelto un marchio importante per la loro bellissima cerimonia, che si è tenuta nell’imponente Castello Brown che sovrasta il caratteristico paesino ligure.

Il matrimonio made in Italy di Kourtney Kardashian

A partire dalla location, fino ad arrivare agli abiti, il matrimonio tra Kourtney Kardashian e Travis Barker è stato made in Italy. Per rinnovare i voti nuziali per la terza volta, la coppia ha scelto Portofino e il suo meraviglioso castello a picco sul mare. Nel borgo ligure era presente tutto il clan Kardashian: la coppia con figli a seguito, sia quelli avuti insieme che quelli dei precedenti matrimoni, ma anche tutte le sorelle Kardashian, tutte vestite made in Italy.

Il gruppo era molto atteso ed è arrivato nella riviera ligure nella serata di venerdì 20 maggio. Si è trattato di un vero e proprio matrimonio-spettacolo, per se stessi e anche per tutto il mondo, che li ha seguiti sui social.

L’abito da sposa di Kourtney Kardashian

L’intero matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker è stato firmato da Dolce e Gabbana. La sposa ha sfoggiato diversi look, ma per la cerimonia ha scelto un abito cortissimo formato da un corpetto e uno strato di pizzo bianco trasparente.

La caratteristica principale del look scelto da Kourtney Kardashian è stato il velo, lunghissimo, con ricamata nella parte centrale la Madonna. Un’immagine molto simile al tatuaggio che il marito sfoggia sulla testa, che ha conquistato tutti, rendendo il velo ancora più unico nel suo genere. Una scelta molto particolare ma anche molto apprezzata, proprio per via dell’omaggio al marito, che ha dato un tocco in più di romanticismo a quest’abito così speciale. Il look scelto dalla sposa è molto sensuale, come sempre, ma anche elegante. Il vestito, cortissimo, della linea Alta Moda, era ispirato alle linee classiche della lingerie italiana e alla Dolce Vita.

L’accordo esclusivo con Dolce e Gabbana

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la casa di moda Dolce & Gabbana si è aggiudicata un accordo esclusivo con tutti i presenti al matrimonio. Anche i 4 motoscafi Riva che nel pomeriggio hanno traghettato gli ospiti a terra sono stati arredati da Dolce & Gabbana, con cuscini e asciugamani in stampa animalier. I due sposi hanno alloggiato sul superyacht Regina d’Italia di Stefano Gabbana. Anche le sorelle di Kourtney, Kim Kardashian, Khloè Kardashian, Kylie Jenner e Kendall Jenner sono state fotografate con abiti Dolce & Gabbana, così come la mamma e anche lo sposo, Travis Barker. Quest’ultimo aveva un look impeccabile, con un completo doppiopetto nero con revers a lancia e pantaloni classici con piega e banda laterale. Un vestito realizzato secondo i passaggi della tradizione sartoriale italiana. Lo sposo, per completare il look, ha scelto una camicia bianca, un papillon in raso di seta nero, scarpe stile creepers e una spilla a croce dorata con cristalli neri.