Per una manicure perfetta non serve avere lunghi artigli sulle mani, anche le unghie corte possono dare grandi soddisfazioni: come applicare lo smalto e scegliere i colori migliori.

Smalto su unghie corte

Le unghie corte sono sinonimo di eleganza e sobrietà.

In un mondo dove sempre più spesso si ricerca la nail art più estrema, avere delle unghie non molto lunghe può fare la differenza.

Un aspetto importante da tenere in considerazione è che il sotto delle unghie è un luogo perfetto per l’accumulo di sporco e germi e per questo, talvolta, averle corte può essere un vantaggio anche dal punto di vista igienico.

Ma non solo, sono sicuramente più pratiche, meno impegnative e più comode.

C’è chi sceglie di lasciarle al naturale e chi invece decide di applicare lo smalto. In entrambi i casi, un buon punto importante di partenza è una buona manicure. Eliminare quindi le pellicine e curare le proprie unghie, è la prima cosa da fare. Ma non solo, anche curare le mani con una buona crema protettiva è un passaggio importante.

Ma ecco come applicare lo smalto su unghie corte e quali colori scegliere per esaltarle al meglio.

Smalto su unghie corte: come applicarlo

Per avere una bella nail art, è indispensabile applicare in modo perfetto lo smalto e questo non può prescindere da una bella manicure. Ma come fare?

Innanzitutto, il primo step è quello di spingere le cuticole verso l’attaccatura delle unghie, senza mai tagliarle altrimenti il rischio d’infezione è dietro l’angolo. Successivamente, c’è lo step della lima, che permette di dare la forma che si desidera, più rotonda o quadrata, in base al gusto personale. È il momento poi del buffer, che rende lo smalto più duraturo.

Si è giunti ora all’applicazione vera e propria dello smalto. Calma e sangue freddo sono le parole chiave da tenere a mente. Per evitare sbavature, è consigliabile realizzare prima una striscia di smalto nella parte centrale dell’unghia e poi pensare ai bordi, senza mai andare troppo vicini alla pelle. Un trucco per riuscire a eliminare senza difficoltà eventuali sbavature è quello di passare dell’olio per cuticole sulla pelle che sta attorno alle unghie.

Smalto su unghie corte: i colori

Molto spesso, quando si pensa alle unghie corte vengono in mente solo manicure semplici, che rasentano il banale. In realtà, è possibile realizzare moltissime nail art che si prestano benissimo anche a lunghezze non esagerate. Ecco quindi qualche esempio da cui prendere ispirazione.

Una bella french manicure è sicuramente perfetta anche per lunghezze corte. Chi ama osare e sperimentare può optare, al posto della classica lunetta bianca, per degli smalti colorati. Bellissime le sfumature pastello dal lilla al verde, dal giallo al rosa.

La nail art floreale è sempre una buona idea. Per realizzarla al meglio basta creare una base monocolore e decorare le unghie con delle piccole margherite. Si possono utilizzare gli stencils appositi oppure procedere cautamente con un pennellino molto sottile alla realizzazione a mano del disegno.

E che dire di una manicure fruttata? Un modo semplice per sdrammatizzare unghie troppo serie. Tra i frutti più cool ci sono le fragole e l’anguria.

Più tradizionale invece una nail art dai toni nude, a scelta tra le sfumature di beige, grigi o rosa. L’aggiunta di qualche punto luce rende il tutto più brillante e particolare.

