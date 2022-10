I film Netflix più visti di sempre: titoli e trame

Netflix, con i suoi fedeli abbonati, ha ormai un catalogo piuttosto vasto a livello internazionale. Alcuni tra i suoi titoli si sono ormai innestati come cult del servizio di streaming, totalizzando un vertiginoso numero di visualizzazioni. Scopriamo insieme tutti i film Netflix più visti.

Netflix: Ryan Reynolds a capo dei film più visti

In testa ci sono alcune pellicole con un filo conduttore comune: la presenza di Ryan Reynolds. Al primissimo posto, con ben 364 milinioni di riproduzioni, c’è Red Notice. Il film vanta nelo cast non solo Ryan Reynolds, ma anche Gal Gadot e Dwayne Johnson. La storia, sotto forma di commedia d’azione, è quella dell’agente dell’ FBI John Hartley che si ritrova a collaborare con il più grande ladro d’arte della storia, Nolan Booth, per catturare Sarah Black, ladra ricercatissima.

Bisogna dire che, con il costo di produzione totale a 200 milioni di dollari, Red Notice ha saputo fruttare tant’è che è prevista l’uscita di un secondo film.

Sempre con Ryan Reynolds e un totale di 205 milioni di riproduzioni, c’è su Netflix 6 Underground, che vedono l’attore affiancato da Adria Arjona e Dave Franco. La trama è la seguente: sei eroi, dati per morti, decidono di agire in nome della giustizia restando però nell’ombra, senza dunque prendersi alcun merito delle loro gesta.

Infine, il terzo film quotatissimo con Ryan Reynolds è The Adam Project, con 233 milioni di riproduzioni. Dalle tinte distopiche, la commedia sci-fi vede presenti anche Mark Ruffalo e Jennifer Garner. La storia è quella del pilota di caccia Adam Reed, atterrato per sbaglio nel 2022, che si trova a cambiare il futuro… con il suo sé dodicenne!

Neflix: tutti i film più visti

Al secondo posto tra i film Netflix più visti c’è Don’t Look Up con un cast d’eccezione (Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Ariana Grande) e ben 360 milioni di riproduzioni. Si tratta di un film satirico sulla condizione climatica moderna, che vede i protagonisti cercare invano di svegliare le istituzioni sui problemi – catastrofici – dell’ambiente.

Segue a ruota Bird Box con 282 milioni di riproduzioni. La protagonista indiscussa è Sandra Bullock, al centro di una storia misteriosa e inquietante: una forza oscura ha infatti decimato la popolazione mondiale. L’unico modo per sopravvivere? Non guardarla. Al fianco dell’attrice anche Sarah Paulson!

Sandra Bullock è protagonista anche di un altro film Netflix molto visto: The Unforgivable (214 milioni di riproduzioni). Il film è la storia di Ruth Slater che, una volta uscita di prigione, non riesce a ricostruire la sua vita in una società che la rifiuta totalmente.

Troviamo poi, con 254 milioni di riproduzioni, The Gray Man con Ryan Gosling e un budget di 200 milioni di dollari. La trama è questa: un agente scopre dei terribili segreti sulla CIA, ma questo gli costa una grande taglia sulla sua testa e anche la minaccia di un ex collega fuori controllo.

Abbiamo poi Tyler Rake (231 milioni di riproduzioni) con Chris Hemsworth. Il film d’azione racconta le vicende legate a un mercenario coraggioso e senza limiti che si ritrova a recarsi in Bangladesh per salvare il figlio di un capo della mafia. Di tutt’altro genere, invece, Purple Hearts che con le sue 229 milioni di riproduzioni ha saputo senza dubbio conquistare gli abbonati più romantici. Si tratta infatti di una storia d’amore tra una cantante e un soldato che ritrovano a stare insieme per convenienza.

Abbiamo poi The Irishman (214 milioni di riproduzioni), un film di Martin Scorsese con Robert de Niro, che racconta la scomparsa del leader sindacale Jimmy Hoffa. Seguono The Kissing Booth 2 (209 milioni di riproduzioni): commedia romantica parte di una serie di film che racconta la storia d’amore tra Elle e Noah, e Spenser Confidential (197 milioni di riproduzioni), film d’azione su un ex poliziotto alle prese con due omicidi.

Più che prevedibile, poi, la presenza in questa lista di Enola Holmes (190 milioni di riproduzioni) che racconta le peripezie della sorella di Sherlock Holmes. Con Millie Bobby Brown, Helena Bonham Carter, Henry Cavill e Sam Caflin, il film avrà presto un secondo capitolo. Con 187 milioni di riproduzioni, invece, Army of the Dead: la storia di un gruppo di mercenari alle prese sia con un’apocalisse zombie che con la pandemia… piuttosto audace.

Infine, con 186 milioni di riproduzioni, c’è The Old Guard con Charlize Theron, ovvero la storia di Andy, capo di un gruppo di mercenari immortali che da secoli combattono il male.