I film horror da vedere ad Halloween su Netflix

Amanti di Halloween è il vostro momento! Ecco una lista di tutti i titoli di Netflix da non perdere per celebrare la ricorrenza.

Halloween è ormai dietro l’angolo e la corsa alla maratona di film a tema può cominciare. Su Netflix sono tantissime le proposte per l’occasione: da quelle adattate a tutti, anche i più piccini, fino a quelle più inquietanti e spaventose.

Per prima cosa, ecco alcuni titoli adatti alle famiglie per festeggiare Halloween!

Halloween: i film da non perdere su Netflix

Una commedia horror d’azione adatta a tutti è sicuramente Day Shift – A caccia di vampirri: divertente e con un cast non da poco composto da Jamie Foxx, Dave Franco, Snoop Dogg, Meagan Good e Natasha Liu Bordizzo. Come suggerito dal titolo, la storia è quella di un cacciatore di vampiri a corto di soldi che, per riuscire a scamparla, dovrà intensificare il suo lavoro.

Tra i film classici di Halloween disponibili sulla piattaforma, non possiamo non citare La Sposa Cadavere, classico di Tim Burton, ormai divenuta una garanzia per gli amanti di questa festa. Non dimentichiamo che si tratta di un film d’animazione basato su una storia folkloristica della tradizione ebraica che ha ricevuto anche una candidatura agli Oscar!

Passiamo poi a Il rito delle streghe, reboot del film Giovani streghe del 1996.

Protagoniste sono quattro giovani adolescenti aspiranti streghe che cominciano a esplorare le potenzialità dei loro poteri. Un altro ottimo film di Halloween per la famiglia è sicuramente Nightbook – Racconti di paura, tratto dall’omonimo libro. La storia è quella di due bambini intrappolati da una strega e del loro tentativo di scappare dalla sua minaccia. Il prodotto, originale di Netflix, è un mix un po’ spettrale tra magia e paura.

Halloween: i film horror da vedere su Netlix

Ma Netflix offre anche una valanga di film davvero horror, da guardare sicuramente senza i bambini. Tra questi il primo da citare è certamente un classico del genere: L’alba dei morti viventi. Il film del 2004 racconta la condizione degli USA dopo un’epidemia: il paese è pieno di zombie e solo un gruppo di sopravvisuti cerca di scamparvi nascondendosi in un centro commerciale.

Altro titolo di grande successo disponibile su Netflix è The Conjuring – Il caso Enfield, ritenuto uno dei più inquietanti delle indagini paranormali di Lorraine e Ed Warren. La storia si svolge a Londra, dove il duo è stato chiamato a intervenire in aiuto di una donna che vive da sola con quattro figli in una casa infestata.

Su Netflix è poi imperdbile The Orphanage, dove una coppia adibisce un vecchio orfanotrofio a centro di accoglienza per bambini. Ma tra questi c’è Simon, con i suoi strani e piuttosto inquietanti amici… la sua scomparsa darà il via a una serie di accadimenti da brivido, magistralmente resi su schermo da Guillermo Del Toro. Da vedere anche A quiet Place, film d’esordio alla regia di John Krasinski. Al progetto il regista ha lavorato proprio con sua moglie, la bravissima Emily Blunt. Al centro della trama c’è la famiglia Abbott, alle prese con creature misteriose che stanno decimando gli umani. L’unico modo per salvarsi? Non fare alcun rumore.

Infine, tra le ultime proposte, un altro horror ispirato a una storia vera. Parliamo del film di Scott Derrickson The exorcism of Emily Rose. Un prete viene incriminato dopo un violento esorcismo che ha causato la morte di una giovane, Emily, assediata da forze oscure. Le conseguenze sono, come è chiaro, inquietanti e pericolose…