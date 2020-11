Il Natale sta arrivando e questo significa dover pensare anche ai regali per le persone a noi care. Quello a cui non tutti pensano, però, è che si può stupire anche spendendo meno di 50 euro. Come? Scegliendo gli articoli giusti!

Scopriamo cosa ci offre il mondo di Internet come spunto per rendere felici le persone che amiamo senza pesare troppo sulle nostre finanze.

Regali di Natale a meno di 50 euro

Fare regali di Natale, in alcuni casi, può pesare sulle nostre tasche. Specialmente in un periodo come questo, in cui bisogna stringere un po’ la cinghia a causa degli impedimenti dovuti alla pandemia. Ma non è detto che bisogna rinunciare a regalare un sorriso a chi fa parte della nostra vita. Con meno di 50 euro infatti, si possono fare regali di Natale molto apprezzati.

Vediamo insieme qualche idea.

Dittafono con microfono portatile

Il dittafono con microfono portatile, è un regalo molto originale ed insolito, ma che può tornare molto utile. Può servire a chi svolge la professione da giornalista e che quindi deve condurre interviste, o agli studenti universitari per prendere appunti durante le lezioni.

Lettore MP3

Il lettore MP3 è il regalo perfetto per chi ama la musica e la vuole ascoltare in ogni momento, senza scaricare la batteria del proprio smartphone. Se non puoi permetterti di spendere di più per pensare di regalarne di più costosi, in commercio esistono alternative economiche ugualmente valide e funzionali.

Carica batterie portatile

Il carica batteria portatile è un regalo sempre gradito dagli amanti del tech. Dai quelli dall’aspetto più basic a quelli più simpatici con le fattezze delle emoticon o dei personaggi dei fumetti, si potrà accontentare tanto chi apprezza lo stile minimal, quanto gli amici più nerd.

Set per la cura del corpo

Il set per la cura del corpo è una buona idea se non si vuole spendere molto, ma si vuole regalare una coccola a chi si ama. Diversi brand dai più costosi ai più low cost propongono composizioni a tema, con diverse profumazioni. Non resta che scegliere il gusto preferito del destinatario del regalo.

Set da cucina

Un set da cucina, magari a tema orientale, è il regalo giusto specialmente per chi si è appena trasferito in una nuova casa. Anche in questo caso, diversi brand dedicati all’arredamento casalingo propongono diversi modelli ispirati a diversi stili comuni in diverse parti del mondo.

Macchina per fare il cappuccino

Perché rinunciare al cappuccino? La macchina per farlo a casa è un regalo super gradito non solo da chi apprezza il caffè, ma anche da chi è in smartworking, come molti in questo periodo, e desidera concedersi una buona pausa tra un lavoro e un altro.