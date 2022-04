Fedez ha annunciato di aver perso 10 chili dopo l’operazione da lui subita per l’asportazione del tumore e ha rivelato ai fan quali sarebbero le sue condizioni.

Fedez: i chili persi dopo l’operazione

Alcune settimane fa Fedez è stato sottoposto a un delicato intervento per l’asportazione di un tumore neuroendocrino del pancreas.

Il rapper ha rivelato ai fan di aver perso 10 chili dopo l’intervento e ha raccontato di essere impaziente di rimettersi in forma: “Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato. Non vedo l’ora di rimettermi in sesto e salire su un palco”, ha dichiarato il rapper in una story via social. Dopo l’operazione il rapper dovrà affrontare un periodo di cure e lui stesso ha dichiarato che racconterà ai fan il percorso che dovrà svolgere a causa della malattia.

Fedez: la famiglia

Nel frattempo il rapper continua a godersi il tempo in famiglia e in particolare quello con i suoi figli, Leone e Vittoria. Fin da quando ha scoperto di esser stato colpito dal tumore il rapper ha espresso il desiderio di stringersi il più possibile alla sua famiglia e a sua moglie, che non l’ha lasciato solo neanche per un istante. “Ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas”, ha scritto in un post su Instagram, e ancora: “Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo (…) Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso).

A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’”, ha dichiarato il rapper.