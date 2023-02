Il giro d’affari di Chiara Ferragni – con quattro società a nome dell’influencer – ammonterebbe a oltre 20 milioni di euro e quello di suo marito Fedez non ha nulla da invidiarle.

Chiara Ferragni e Fedez: l’impero milionario

Fedez e Chiara Ferragni sono sulla bocca di tutti e non solo per via della loro vita quotidiana costantemente raccontato via social o per i loro impegni di lavoro (che quest’anno li hanno portati anche a Sanremo).

Sebbene i guadagni fatti via social e le varie collaborazioni come testimonial fatte dall’influencer non siano quantificabili con precisione, è noto che l’ammontare dei guadagni fatto dalle sue società (aventi capo il Gruppo Ferragni) sarebbe di oltre 20 milioni di euro e, secondo alcune stime, potrebbe arrivare a 30 milioni entro il 2030.

Il giro d’affari di Fedez non avrebbe nulla da invidiare a quello di sua moglie: sembra infatti che il suo impero ammonti a 14,4 milioni di euro (in divisione con alcuni soci del rapper).

Nel 2021, gli utili della sue società sarebbero stati stati di 5,6 milioni di euro: 3,3 provenienti dalla Zdf e 2,3 dalla Zedef.

Non è dato sapere inoltre l’ammontare dei vari investimenti fatti dalla coppia, come la lussuosa casa da loro acquistata di recente a Milano o quella ancor più lussuosa acquistata sul lago di Como (proprio nei pressi della villa dei coniugi Clooney). Nelle ultime ore si è vociferato che la coppia abbia avuto una lite in seguito alla partecipazione a Sanremo 2023 e a causa del comportamento di Fedez sul palco dell’Ariston.