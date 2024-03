Federica Panicucci: chi è il suo compagno?

Scopriamo insieme chi è Marco Bacini, fidanzato di Federica Panicucci, le cui nozze sono state nuovamente rimandate. Secondo alcune indiscrezioni la coppia sarebbe in crisi, ma l’unica certezza è che il matrimonio è stato rimandato più di una volta.

Federica Panicucci, chi è il compagno Marco Bacini: età e lavoro

Marco Bacini è il fidanzato di Federica Panicucci, con cui è legato da ben sette anni. L’uomo è nato a Milano il 22 novembre 1976 ed è un imprenditore, fondatore e proprietario della famosa azienda MB Management. Lavora con molti brand, tra cui spiccano RIC (Rude Is Cool) Milano e Let’s Bubble, progetto lavorativo lanciato insieme a Federica Panicucci. Grazie a questo progetto la conduttrice e l’imprenditore hanno avuto modo di conoscersi meglio e dal 2016 sono legati sentimentalmente.

Della vita privata dell’imprenditore si sa pochissimo, anche perché è un uomo che tiene molto alla sua privacy e cerca di stare lontano dai riflettori, nonostante lavori nel mondo dello spettacolo e sia fidanzato con la nota conduttrice. Sui social network condivide scatti che riguardano il suo lavoro, scatti di vita quotidiana e foto con la sua compagna. L’imprenditore è anche attivo politicamente, come si legge nella sua biografia di Instagram, in cui ha scritto che è rappresentante di interessi presso Montecitorio. L’uomo ha anche scritto un libro, insieme a Fabio Gabrielli, dal titolo “La relazione e lo schermo. Figure antropologiche del digitale”.

La sua storia d’amore con Federica Panicucci è iniziata nel 2016, ma fino ad ora è andata avanti a gonfie vele. Qualche settimana fa i due si sono concessi una vacanza da sogno alle Maldive, ma c’è chi dice che sia iniziata una crisi. Federica Panicucci ha sempre dichiarato pubblicamente il suo amore per il compagno. “È l’uomo della mia vita, vedo il mio futuro solo con lui. Marco è una persona molto speciale, non avevo mai incontrato nessuno come lui. È un uomo solido, che sa la sua direzione, che sa amare, sa stare vicino” ha dichiarato durante l’intervista a Verissimo, aggiungendo che è consapevole di dare l’impressione di una donna forte, ma di avere spesso bisogno di essere sorretta. “Marco è lì quando ho bisogno, c’è sempre. Oggi non potrei immaginare la mia vita senza di lui” ha aggiunto la conduttrice.

Federica Panicucci e il fidanzato Marco Bacini sono in crisi? Stanno circolando queste voci, ma al momento l’unica cosa certa sembra essere il fatto che il loro matrimonio sia stato di nuovo rimandato. I due sono legati da ben sette anni e sembrano molto innamorati, ma continuano a rimandare le nozze. Marco Bacini qualche mese fa, durante un’intervista a Verissimo, ha mandato alla sua compagna una lettera d’amore davvero molto bella. La coppia doveva sposarsi prima dello scoppio della pandemia, nel 2020, ma con l’arrivo del Covid sono stati costretti a rimandare il matrimonio, che è sempre rimasto nell’aria senza mai concretizzarsi.

A Verissimo, la conduttrice aveva dichiarato che le nozze ci sarebbero state nel 2022, senza rivelare una data specifica, anche se alcuni spifferarono che potesse essere il 22 novembre, giorno del compleanno di Marco Bacini. In realtà, neanche lo scorso anno si sono sposati, ma nell’ultima intervista a Verissimo, che risale allo scorso aprile, Federica Panicucci aveva dichiarato che il matrimonio si sarebbe celebrato a giugno 2023. I due, però, non si sono sposati.

I motivi dietro questi continui rinvii non sono ancora chiari, ma secondo le indiscrezioni la mancanza di tempo potrebbe essere una delle cause principali. Per il momento, però, si tratta solo di semplici indiscrezioni.