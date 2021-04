Noto per il suo ruolo di cantante e autore di testi impegnati Fabrizio Moro è oggi uno degli artisti più amati in Italia.

Chi è Fabrizio Moro

Fabrizio Moro, nome d’arte di Fabrizio Mobrici (Roma, 9 aprile 1975), è un cantautore italiano.

Cresce con i genitori calabresi trasferendosi diverse volte nel corso della sua infanzia e appassionandosi presto al mondo della musica.

Inizia infatti da giovane a esibirsi dal vivo in locali della zona suonando prettamente musica pop e rock proponendo spesso cover degli U2, dei Guns N’ Roses e dei Doors.

Pubblica poi nel 1996 il suo primo singolo dal titolo “Per tutta un’altra destinazione” ma deve attendere il nuovo millennio per poter pubblicare il suo primo album.

L’inizio della carriera artistica e musicale

Partecipa inoltre al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il pezzo “Un giorno senza fine” che gl permette di raggiungere discreta notorietà. Diversi anni dopo partecipa nuovamente con il brano “Pensa”, una dedica alle vittime di mafia che gli consente di ottenere il Premio Mia Martini della Critica.

Nel 2007 esce il suo terzo album che viene subito certificato disco di platino e che gli permette di organizzare il suo primo piccolo tour in due città d’Italia. In questi anni viene spesso premiato e definito “artista impegnato” per le tematiche sceglie e i videoclip che realizza.

L’anno successivo con la sua terza partecipazione al Festival, questa volta tra i Campioni, raggiunge il terzo posto e guadagna sempre pià fama.

Il grande successo e la vittoria a Sanremo

Nel corso degli anni seguenti continua la sua produzione musicale che vuole continuare a proporre tematiche importanti. Prosegue inoltre la sua partecipazione a noti eventi musicali e fonda inoltre la sua etichetta discografica dopo aver abbandonato la Warner Music Italy.

Il suo ruolo completo di artista si rivede anche come semplice autore per brani altrui. Ha scritto infatti pezzi per artiste come Noemi o Emma Marrone per l’album “Schiena”, ma anche per l’allora emergente Elodie durante il suo periodo come professore nella scuola di Amici.

Nel 2017 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo classificandosi settimo con “Portami via” ma la grande soddisfazione arriva l’anno successivo con la vittoria insieme a Ermal Meta per il pezzo “Non mi avete fatto niente”.