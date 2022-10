Fabrizio Biggio: chi è, carriera e vita privata

Fabrizio Biggio è un famoso attore e comico italiano, conosciuto soprattutto per i suoi sketch ne I Soliti Idioti, in compagnia dell’amico Francesco Mandelli. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e la sua vita privata.

Fabrizio Biggio: carriera e vita privata

Fabrizio Biggio è un famoso attore e comico italiano, conosciuto in modo particolare per la collaborazione con Francesco Mandelli nei loro divertenti sketch de I Soliti Idioti. Di recente lo abbiamo visto a Tutto è possibile, programma di Stefano De Martino. Fabrizio Biggio è nato il 27 giugno 1974 a Firenze, da padre pugliese e madre francese. La passione per la recitazione è arrivata molto presto. Nel 1997 ha condotto La Zanzara in Classe, programma di Cecchi Gori su Canale 10.

Dal 2000 al 2001 è stato uno dei volti più amati di MTV e ha recitato per MTV Mad, programma in cui appariva già insieme al Nongio, ovvero Francesco Mandelli, suo grande amico e fedele collega per diversi anni. Sempre per il famoso canale musicale, si è impegnato nella conduzione di MTV Select e MTV On the Beach, ma nel corso degli anni è stato anche conduttore di Hit List Italia+, MTV pets show e MTV Bathroom.

Ha lavorando anche in radio e per il cinema. Tra le sue esperienze sul grande schermo troviamo:

I soliti idioti – Il film, regia di Enrico Lando – 2011;

I 2 soliti idioti, regia di Enrico Lando – 2012;

Pazze di me, regia di Fausto Brizzi – 2013;

Third Person, regia di Paul Haggins – 2013;

La solita commedia – Inferno, regia di Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro – 2015;

Omicidio all’italiana, regia di Maccio Capatonda – 2017.

Fabrizio Biggio è sposato con Valentina De Ceglie, da cui ha avuto due bambini. “Io sono super disordinato. Se c’è un calzino per terra, non lo vedo; potrebbe restare lì per un mese. Le mie compagne del passato non lo accettavano e infatti sono state fatte fuori, inesorabilmente, una dopo l’altra” aveva dichiarato il comico.

Fabrizio Biggio: il rapporto con Francesco Mandelli e I Soliti Idioti

Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli hanno lavorato insieme per più di 15 anni, dando vita all’amatissima sitcom I Soliti Idioti, in cui entrambi realizzavano vari sketch divertenti, interpretando personaggi ispirati alla realtà. Con questi personaggi hanno ottenuto un successo davvero incredibile. Ad un certo punto della loro carriera insieme, i due hanno discusso e si sono allontanati anche professionalmente. “Ci rimasi male, perché non mi chiami e non chiedi direttamente a me, invece di dirlo pubblicamente? Siamo stati una coppia comica, che ti assicuro è come una coppia di sposi. Ci sono crisi, litigi e separazioni. Eravamo arrivati ad un momento di difficoltà umana tra di noi, ma credo sia normale per due che lavorano insieme da 15 anni” aveva dichiarato Biggio. Ora sono tornati ad essere grandi amici e probabilmente in futuro collaboreranno ancora insieme. “Ci siamo sentiti e chiariti, ora andiamo d’amore e d’accordo. Ci siamo anche detti che se ci viene in mente una bella idea, potremmo tornare a lavorare insieme, ma non con I Soliti Idioti: pensavo e penso che si siano esauriti. Sono stati spremuti come prodotto commerciale: Sanremo, tre film, quattro serie televisive, un cd, un libro. Avremmo portato avanti il discorso più per convenienza che per interesse artistico” ha dichiarato l’attore.