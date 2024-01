Maria De Filippi e Fabio Fazio presto insieme su Mediaset. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, il perché.

Fabio Fazio e Maria De Filippi insieme su Mediaset: la novità

Un anno fa ci lasciava Maurizio Costanzo. Mediaset ha deciso di fare uno speciale dedicato proprio al conduttore e giornalista e, in via eccezionale, per l’occasione alla conduzione ci saranno Maria De Filippi, vedova di Costanzo, e il conduttore Fabio Fazio. Nello speciale verrà ripercorsa tutta la carriera di Maurizio Costanzo, che è stato senza alcun dubbio uno dei personaggi più importanti della televisione e della società italiana. In una nota Mediaset sottolinea che lo Speciale donerà agli telespettatori che non hanno mai smesso di pensare a Maurizio filmati e testimonianze inedite. Non sappiamo ancora quando questo speciale andrà in onda, ma quasi sicuramente sarà su Canale 5 in seconda serata ed è molto probabile che andrà in onda dal teatro Parioli di Roma, luogo dove, salvo rare eccezioni, è sempre andato in onda il “Maurizio Costanzo Show“.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: una storia d’amore lunga 30 anni

Come abbiamo appena visto, prossimamente su Mediaset andrà in onda uno speciale in ricordo di Maurizio Costanzo, scomparso a Roma il 24 febbraio dello scorso anno. Maurizio era sposato con una delle conduttrice televisive più stimate nel nostro Paese, ovvero Maria De Filippi e, nonostante i 24 anni di differenza di età, la loro è stata una delle storie più longeve della storia della televisione italiana. Per Costanzo Maria De Filippi è stata la quarta moglie, queste erano state le sue parole: “dopo esserti sposato tre volte, il quarto o viene bene oppure smetti”. Lui e Maria si sono conosciuti dopo aver partecipato a un convegno contro la pirateria in occasione della Mostra del Cinema. Il loro è stato amore a prima vista. A colpire Maurizio è stata l’intelligenza di Maria, il conduttore le ha infatti subito proposto di lavorare con lui a Roma. Anni dopo la De Filippi ha ammesso che si è innamorata di lui per la sua bontà d’animo oltre che per la sua intelligenza. All’epoca Costanzo era ancora sposato con Marta Flavi, ma il sentimento per Maria era troppo forte così, dopo la separazione con la Flavi, ha avuto inizio la storia d’amore con la De Filippi. I due si sono sposati nel maggio del 1995 con rito civile al Comune di Roma. Nel 2002 la coppia ha adottato Gabriele. Queste erano state le parole di Maurizio Costanzo in una intervista a Vanity Fair: “Con Maria ci siamo fatti del bene reciprocamente. Lei mi ha insegnato un sacco di cose. Dalle più banali alle più serie. A fare le vacanze per esempio. A stare fermo. A godermi le cose: lei è di fatto una donna unica che in questi vent’anni è stata sempre attenta a non calpestare i miei spazi, cercando di stare un passo indietro malgrado io la incitassi a fare il contrario.”

