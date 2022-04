Tra i gruppi italiani che hanno ottenuto più successo negli ultimi anni, molti appartengono a generi considerati solitamente “di nicchia”. Il gruppo Extraliscio, che si occupa di musica folk, fa parte di questi. Ma da chi è composto il terzetto e chi sono gli Extraliscio oltre a musicisti a cui piace sperimentare con i suoni?

Chi sono gli Extraliscio: la storia del gruppo folk

Il gruppo musicale Extraliscio è un terzetto nato in Romagna nel 2014. I suoi componenti sono: Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara (accompagnati oggi da una band). Il loro album di debutto “Canzoni da ballo” viene pubblicato nel 2016 e ad esso segue immediatamente una lunga tournée.

Il gruppo, nato da poco, conta già altri due dischi nel proprio palmares musicale: uno risalente al 2017 (Imballabilissimi – Ballabilissimi) e uno pubblicato nel 2020 (Extraliscio – Punk da Balera) che al suo interno contiene un brano cantato insieme a Jovanotti.

L’ultimo singolo che il gruppo ha rilasciato, “Merendine Blu”, ha ottenuto più di 20k di ascolti su Spotify ed è il frutto di una collaborazione con Orietta Berti e Lodo de Lo Stato Sociale.

Mirco Mariani, polimusicista, racconta di come è nata l’idea di suonare e cantare insieme e dice che:

Il gruppo è nato un po’ per caso. Ero ospite in una trasmissione radiofonica e mi fecero una domanda sul liscio. Riccarda Casadei mi presentò Moreno il Biondo. L’idea iniziale era riportare il liscio ai giovani ma poi abbiamo capito che non bastava: bisognava riportarlo alla cultura.

Il debutto al Festival di Sanremo

Per la prima volta, in occasione della 71° edizione nel 2021, gli Extraliscio salgono sul palco Ariston come partecipanti al Festival di Sanremo. Il gruppo debutta in questo campo insieme a Davide Toffolo, cantante del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti con il brano “Bianca Luce Nera”.

