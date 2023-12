Uno degli ultimi scatti di Eva Padlock ha lasciato tutti senza parole. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di che foto si tratta.

Eva Padlock non lascia spazio all’immaginazione: la foto shock dell’ombrellina

Per i tanti appassionati della Moto Gp, Eva Padlock è una vera e propria celebrità. Oggi è una delle influencer di maggior successo degli ultimi tempi ed è considerata un’icona sexy non solo dei social ma anche delle piste di motociclismo. Su Instagram, Eva ha già oltre 2 milioni di follower e le sue foto sexy lasciano sempre senza fiato. Eva Padlock è tra l’altro uno dei volti noti di Fashion Nova, ovvero la nota azienda di intimo femminile che ha voluto proprio la modella catalana come testimonial. In uno degli ultimi scatti per questo brand, Eva ha lasciato tutti a bocca aperta. Le foto non lasciano davvero spazio all’immaginazione: la modella indossa una maglia pantalone trasparente di colore rosso, che lascia intravedere il suo fisico mozzafiato. Una foto che ha già ottenuto oltre 42mila like e più di 700 commenti. Eva Padlock non è nuova a mettere in mostra il proprio fisico, infatti è una vera e propria maestra di seduzione ed è sempre pronta a pubblicare scatti da sogno per tutti coloro che la seguono sui social. Sono infatti tante le foto che hanno lasciato senza parole i suoi follower, la maggior parte in intimo, mettendo quindi in risalto tutte le sue forme. Vedremo cosa saprà regalare Eva Padlock ai sui tanti seguaci nel suo prossimo scatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ➰Eva Padlock➰ (@evapadlock)

Eva Padlock: chi è l’ex ombrellina della Moto Gp?

Eva Padlock, come abbiamo appena visto, è una nota ombrellina della Moto Gp, nonché modella di intimo, come dimostrano appunto le tante foto che condivide sul suo profilo ufficiale di Instagram, le quali raccolgono sempre centinaia di commenti. Eva Padlock è nata a Barcellona il 13 maggio del 1984 e ha quindi 39 anni ed è del segno zodiacale del Toro. In Spagna ha studiato Design di interni ma fin da subito ha cominciato la carriera come ombrellina, tante volte infatti l’abbiamo vista alle gare di Moto Gp o della Superbike, vestendo i panni di colei che ha il compito di accompagnare il pilota alla partenza della competizione. Dopo poco diventa testimonial di Monster Energy e la sua carriera decolla grazie alle apparizioni in riviste quali Sports Illustraded. Da lì ha iniziato a farsi strada nel mondo della moda, fino a diventarne una delle figure più amate e ricercate. Nel corso degli anni ha ottenuto contratti con diverse aziende di moda, diventando poi testimonial di Fashion Nova. In seguito ha cominciato a lavorare sui social anche come influencer, visto appunto il grande successo e l’elevato numero di follower. Per quanto riguarda la sua vita privata, pare che Eva Padlock sia ancora single, in una recente intervista ha infatti dichiarato di non aver ancora trovato l’uomo giusto.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Aleksandra Korotkaia, chi è la prima Madre Natura 2023 di Ciao Darwin

Nina Moric parla della malattia: “Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati negligenti”