L’attore Eugenio Mastrandrea nasce il 10 dicembre 1993 a Roma.

Madrelingua italiano e spagnolo, Eugenio studia presso il Liceo Español Cervantes della sua città natale. La passione per la recitazione lo spinge ad iscriversi alla prestigiosa Accademia Nazionale d’ Arte Drammatica “Silvio d’ Amico”, dove consegue il diploma di attore nel 2017. Segue anche corsi intensivi con grandi esperti della recitazione e un laboratorio presso la Biennale Teatro.

Il suo esordio nel cinema arriva ben presto. Prima del diploma di attore presso l’Accademia, Eugenio Mastrandrea infatti è nel cast del film di Stefano Sollima A.C.A.B.

, recitando al fianco di attori quali Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria.

Nel frattempo lavora in numerosi spettacoli teatrali come La linea d’ ombra, regia Carmelo Alù e Le Baccanti, per la regia di Emma Dante. Si cimenta anche come regista di opere teatrali, firmando A tu per tu con la Contessa nel 2015 e La Contessa fra i Sessi nel 2018.

L’esordio in televisione

Esordisce in televisione con la serie tv Nero a metà nel 2018, partecipando all’episodio 10. L’anno successivo entra nel cast del film The Girl from last century di Luca Guadagnino. Nel 2020 è protagonista nella serie tv La fuggitiva al fianco dell’attrice Vittoria Puccini. In questa serie tv Eugenio Mastrandrea interpreta il ruolo di Marcello Favini, giornalista e blogger che aiuta la protagonista Arianna nella sua fuga. Nascerà anche, tra i due personaggi, qualcosa di più di una semplice amicizia.

