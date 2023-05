Un nome spesso associato a polemiche e dibattiti: Eugenia Maria Roccella, classe 1953, è nel governo Meloni come Ministra per la famiglia

Da ottobre 2022 è la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità nel governo Meloni. Eugenia Maria Roccella, bolognese doc, è anche giornalista, oltre che politica. Nel 2023 è stata contestata durante il Salone del libro di Torino. Scopriamo più nel dettaglio la sua storia, tra vita e carriera professionale.

Eugenia Maria Roccella: alla scoperta della Ministra

Eugenia Maria Roccella è nata a Bologna il 15 novembre 1953 sotto il segno dello Scorpione e va verso i 70 anni. Nata da padre politico e da madre pittrice femminista, Roccella trascorse in realtà la sua infanzia in Sicilia e lo fa assieme ai nonni e alla zia. Raggiunge Roma negli anni della scuola e verso gli anni 70 comincia ad attivare il suo lato femminista. All’età di 18 anni entra nel Movimento di liberazione della donna, diventandone leader durante il periodo universitario. Durante quegli anni si batte per le donne, si batte contro l’aborto e contro la violenza sulle donne: il suo è un attivismo sentito.

Si laurea in Lettere Moderne e dal 2000 è giornalista professionista iscritta all’Ordine dei giornalisti del Lazio.

La sua carriera – anche e specialmente politica – cambia durante gli anni e Roccella nel 2007 diventa la portavoce del Family Day, manifestazione di sostegno alla famiglia. Le sue battaglie politiche continuano e nel 2013 ha fondato il primo comitato italiano contro la maternità surrogata “Di mamma ce n’è una sola”.

Nel corso degli anni si candida in diverse occasioni e solamente nell’ottobre 2022 riesce a raggiungere un grande obiettivo politico. Eugenia Maria Roccella, infatti, viene indicata come Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità nel governo Meloni. Il giorno successivo alla nomina, il 22 ottobre 2022, Roccella ha giurato nelle mani di Sergio Mattarella.

Nel mese di marzo 2023, il nome di Roccella torna alla ribalta: la Ministra difende infatti la circolare del ministro Piantedosi, che vieta ai sindaci di operare le trascrizioni anagrafiche degli atti di nascita dei figli di coppie omosessuali nati all’estero.

A maggio 2023, durante il Salone del libro di Torino, un gruppo di contestatrici ha impedito alla Ministra di presentare il suo libro Una famiglia radicale, evento che ha visto la denuncia di ben 29 attivisti, accusati di violenza privata dalla Digos di Torino per la contestazione a Roccella. Gli attivisti che hanno dato via alla manifestazione fanno parte del collettivo femminista Non Una di Meno e al movimento ambientalista Extiction Rebellion.

Una posizione, quella di Roccella, piuttosto discussa e criticata, come si vede dalle numerose proteste in atto.

La vita privata di Eugenia Maria Roccella

Sulla vita privata di Eugenia Maria Roccella si hanno solamente le informazioni “base”. La Ministra sarebbe sposata con Luigi Cavallari dal 1976. Dalla loro relazione sono nati due figli, ma non si conoscono ulteriori dettagli riguardo le loro vite. Roccella, nonostante sia un personaggio particolarmente esposto e talvolta anche piuttosto criticato, tiene molto alla sua privacy, specie quella che riguarda la famiglia.

L’attività social di Eugenia Maria Roccella è minima. Su Instagram la Ministra non è presente.