Chi veste Giorgia Meloni? I segreti fashion della Premier

Si è parlato molto del “caso Schlein” e del suo rapporto con il fashion world, ma dovrebbe essere chiaro a chiunque: anche la moda è politica e lo è per tutte le persone coinvolte nel settore, specie quelle più esposte. Ecco che anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta attenta a come vestire, soprattutto da quando è Premier. La domanda sorge dunque spontanea: chi la veste?

Chi veste Giorgia Meloni?

Da quando è stata eletta Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha cambiato look e il cambiamento è stato palese agli occhi di chiunque.

Pare che attualmente Meloni non abbia una persona specifica che le dica come vestirsi e che cosa indossare in determinate occasioni, ma la sua attenzione verso il fashion world è tangibile.

La sua importante carica la obbliga molto spesso a presenziare a cerimonie ufficiali e particolarmente formali. Non a caso, infatti, l’abbiamo vista molto spesso indossare completo scuri (dal nero al blu soprattutto), ma non sono mancate volte in cui la palette cromatica di Meloni si tingesse di tonalità chiare.

Ormai non è più un segreto: Giorgia Meloni è una grandissima fan di Giorgio Armani. Il noto stilista italiano veste la Premier e lo fa ormai da tempo: dopo avere ricevuto la richiesta, Armani ha accettato volentieri e continua a essere lui il designer fidato di Meloni.

Lo stile è riconoscibile e rappresenta in toto la personalità di Giorgia Meloni e di Armani insieme: eleganza, formalità e stile fusi insieme.

I capi must have di Giorgia Meloni, tutti targati Armani

Una cosa è certa: Giorgia Meloni ama la moda essenziale, minimal, di classe. Bastano pochi secondi per accorgersi che nel guardaroba della Premier ci sono capi che non possono mai mancare. Si parla di blazer (specie quelli a tre bottoni), ma si parla anche di pantaloni (a sigaretta ma anche wide leg, se si guardano gli ultimi tempi), completi ton sur ton e colori tendenzialmente scuri. Meloni è fan anche della camicia maschile, spesso utilizzata sotto i completi formali per spezzare le cromie e rendere l’outfit più fresco, pur mantenendo la sua formalità.

La sua predilezione per il nero e per il blu navy lascia però spazio anche a tonalità più chiare e neutre. Con l’arrivo della bella stagione, infatti, Giorgia Meloni non rinuncia a completi beige, capi color panna e/o avorio e abbinamenti più colorati sul rosa o sul verde pastello. Tutto dipende dalle occasioni, ma Giorgia Meloni è amante del “less is more“, questo è chiaro.

E gli accessori? Giorgia Meloni non ama l’eccentricità

Giorgia Meloni non ama troppo ostentare le marche e spingere sul pedale dell’eccentricità. I suoi accessori, infatti, abbracciano lo stile neutro e poco visibile. Must have sono le décolleté dal tacco medio, sfoggiate principalmente per le cerimonie ufficiali, gli stivaletti neri a punta e, anche se può sembrare strano (ma poi neanche così tanto), le sue amate sneakers off-white, sfoggiate soprattutto in occasioni di “tour de force” politici.

Giorgio Armani è il suo designer preferito e anche per Giorgia Meloni il power dressing è fondamentale: l’abito che si sceglie comunica sempre un messaggio.