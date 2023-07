Scopriamo insieme le location e la spiegazione del finale del film L’estate più calda, disponibile su Prime Video. La regia è di Matteo Pilati e la storia racconta di amori e passioni in una calda estate siciliana.

L’estate più calda: le location

L’estate più calda è un nuovo film disponibile su Prime Video dal 6 luglio, per una regia di Matteo Pilati. I protagonisti principali sono Nicola e Lucia, interpretati da Gianmarco Spurino e Nicole Damiani. Nel cast è presente anche Alice Angelica, nel ruolo di Valentina, migliore amica della protagonista, e altri nomi come Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Michela Giraud e Giuseppe Giofrè. Ma dove è stato girato il film? Le riprese si sono svolte in Italia, in modo particolare a Santa Croce Camerina e nelle zone limitrofe, nel territorio della Sicilia. La produzione è della Rufus Film, in collaborazione con F.lli Cartocci e Amazon Studios. Si tratta del primo “film estivo all’italiana” prodotto dalla piattaforma di streaming, atteso con impazienza dai fan storici di titoli come Sapore di Mare o Professione Vacanze. La storia parla dell’estate in un paesino della Sicilia, che sarà l’ultima di Lucia prima di partire per l’università e separarsi dalla migliore amica Valentina, e l’ultima di Nicola prima di diventare prete. Lucia trascorrerà le vacanze facendo l’animatrice nel centro estivo parrocchiale e prendendosi cura degli animali e del parco della grande villa che lo ospita. L’arrivo di Nicola nella parrocchia di Don Carlo porterà grande scompiglio nel paese. Il giovane piace subito a tutti, in modo particolare a Valentina, che si metterà in testa di conquistarlo.

L’estate più calda: il finale

Per aiutare la sua amica, Lucia si avvicinerà a Nicola, scoprendo di condividere con lui molti interessi e la stessa visione del mondo. Un incidente arriverà a scatenare la loro passione. Sono già arrivate numerose critiche per quanto riguarda il finale di questo film. Non si capisce benissimo come Nicola decida di trascorrere un’estate clandestina con Lucia, tra amore e passione travolgenti, senza rinunciare alla tonaca e ponga fine alla sua storia d’amore, per poi, cinque anni dopo, dimostrare di aver rinnegato tutto. Quando i due si incontrano di nuovo, lui non è solo sposato, ma ha un figlio che è stato concepito qualche mese dopo l’estate più calda vissuta con Lucia. Questo significa che Nicola ha dimenticato subito sia la travolgente storia d’amore che la sua tonaca, ricominciando una nuova vita con un’altra donna. Di conseguenza, la storia d’amore con Lucia dopo aver visto il finale non risulta più qualcosa di incredibilmente romantico come sembrava, ma un semplice passaggio di Nicola per arrivare a capire cosa voleva veramente dalla vita. Questo finale non è piaciuto a moltissimi spettatori, come si può leggere in numerosi commenti apparsi sui social network. È stato descritto come un finale che, pur avendo un suo significato profondo, ha lasciato un po’ di amaro in bocca, soprattutto a tutti gli spettatori particolarmente romantici.