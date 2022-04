Attiva in televisione, in radio, sul web e al cinema: ecco chi è la cabarettista Michela Giraud.

Michela Giraud: chi è

Michela Giraud è un’attrice e cabarettista, famosissima a teatro, in televisione e soprattutto sul web, dove si è fatta conoscere e apprezzare per il suo progetto “Educazione cinica”.

Nata nel 1987, è la bisnipote di Alfredo Giraud, vicepresidente del Savoia a inizio degli anni Venti del secolo scorso. Da bambina, per dieci anni, studia danza classica. Si laurea poi in discipline storico artistiche e successivamente prosegue la specializzazione in storia dell’arte moderna nel 2013.

Contemporaneamente all’università, dal 2011 comincia a studiare recitazione e consegue il diploma due anni più tardi. Proseguendo su questa strada, nel 2014 si iscrive al master dell’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico, cho conclude con la votazione di 106.

Nel 2015 inizia la carriera televisiva all’interno dello show di Italia Uno Colorado. Successivamente si alterna tra la Rai e Comedy Central. Tra i programmi a cui ha preso parte, i più importanti sono CCN-Comedy Central News, Natural Born Comedians, Sorci verdi, Quelli che il calcio, La Tv delle ragazze, Il posto giusto, Sbandati.

A settembre 2020 Giraud riceve un importante riconoscimento per il suo talento. Vince infatti il Premio Satira alla 48esima edizione del Premio satira politica Forte dei Marmi.

Nell’aprile 2021, insieme ad altri colleghi comici, come Luca Ravenna e Frank Matano, è tra i protagonisti del comdey show di Amazon Prime LOL: chi ride è fuori, condotto da Mara Maionchi e Fedez.

Carriera tra teatro e web

Parallelamente alla carriera televisiva Michela Giraud ha portato avanti la passione per il teatro e molti progetti sul web, oltre a “Educazione cinica”, presente dal 2017.

Dal vivo a teatro recita per tutta Italia con il suo spettacolo Michela Giraud e altri animali. Per quanto riguarda invece il web ha iniziato nel 2015 su Youtube con la partecipazione in un episodio di Vegan Chronicles. Per Mtv ha preso parte a Involontaria. Ha avuto anche altre importanti collaborazioni su Youtube, come quella con Brunori Sas per L’insostenibile esigenza dei social nel 2020. Nel 2022 è protagonista dello spettacolo di stand-up comedy “La verità, lo giuro!”. Sola sul palcoscenico di un locale racconta la sua infanzia, la storia della sua famiglia, con particolare riferimento alla sindrome di Asperger della sorella.