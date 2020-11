Per un addome piatto e snello, oltre alla dieta che deve essere equilibrata e ben bilanciata, è necessario anche praticare dell’attività fisica che sia costante. Gli esercizi addominali bassi sicuramente possono aiutare. Vediamo quali fare a casa per migliorare la forma fisica.

Esercizi addominali bassi: benefici

Rappresentano un cruccio e un problema per tantissime donne in quanto sono ritenuti i responsabili della fastidiosa pancetta. Nel momento in cui si parla di addominali bassi, il muscolo a cui si fa riferimento è il retto dell’addome che bisogna allenare. Considerando la chiusura di palestre e centri sportivi, per allenare questa zona, gli esercizi addominali bassi si possono fare anche a casa in modo da trarne importanti benefici e vantaggi per il fisico.

Sono una delle fasce muscolari maggiormente difficili da allenare e, per vedere dei risultati che siano concreti, è necessario attendere parecchio tempo. Gli esercizi addominali bassi sono utili da eseguire anche a casa in quanto aiutano ad avere un addome piatto in prossimità di qualche evento importante o anche della prova costume per sfoggiare il vostro fisico e pancia snella come desiderate.

I benefici di una attività del genere, non riguardano soltanto questa zona, ma sono a livello generale dal momento che aiuta a stare bene con se stessi, prendersi cura del proprio corpo, ma anche riuscire a creare una bella immagine di sé provando ad accettarsi e migliorando in questo modo l’autostima e la fiducia nelle vostre potenzialità e fisico.

Inoltre, allenare questa zona del corpo significa avere un aspetto atletico e se vi impegnate nel modo giusto, sicuramente permettono di darvi soddisfazione e suscitare la giusta ammirazione.

Esercizi addominali bassi: come fare

Per chi si allena a casa, prima di tutto è necessario trovare una stanza che sia camera vostra oppure il salotto, ma anche il giardino in cui possiate allenarvi in tutta tranquillità. Un’altra cosa da fare è indossare un abbigliamento che sia comodo e vi permetta di svolgere gli esercizi addominali bassi in libertà di movimento. Un paio di leggings comodi come i Legs Legs sono assolutamente consigliati per le vostre sessioni di allenamento.

Infine, non dimenticate un tappetino: va benissimo quello da yoga come fonte di appoggio per i vari esercizi e allenamenti che andrete a compiere. La cosa importante è fare esercizi addominali bassi che siano giusti ed efficaci, oltre che utili per eliminare la pancia e snellire la zona dell’addome in modo che sia ben scolpita.

Uno dei più efficaci per ottenere importanti risultati è sicuramente la forbice o sforbiciata. Un esercizio che non necessita di nessun strumento in particolare. Potete aggiungere dei pesi o delle bande elastiche alle caviglie in modo d’aumentarne l’efficacia. Si parte dalla posizione supina con le gambe tese e leggermente sollevate da terra. Bisogna prima alzare una gamba tenendo schiena e bacino a terra. In seguito, alzare anche l’altra stando in questa posizione per alcuni secondi e ripetere questo esercizio per tre serie.

La bicicletta è uno degli esercizi addominali bassi maggiormente efficaci in quanto aiuta a rinforzare questa zona. Bisogna partire da terra in posizione supina mimando la bicicletta e muovendo entrambe le gambe. La gamba non deve mai toccare il pavimento e si consiglia di pedalare per massimo due minuti per poi poggiare i piedi a terra e ripetere. Oltre a questi, è consigliato anche il plank che dona ottimi risultati.



