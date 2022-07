Escape Plan 3 – L’ultima sfida: trama e cast

Escape Plan 3 – L’ultima sfida è il terzo capitolo di una saga diventata famosa per aver riunito gli attori Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Il terzo film è diretto da John Herzefeld.

Escape Plan 3 – L’ultima sfida, un film con Sylvester Stallone

Escape Plan – Fuga dall’Inferno è stato un vero successo, anche per aver riunito gli attori Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Nel 2018 è uscito il secondo capitolo, Escape Plan 2 – Ritorno all’Inferno, questa volta solo con Stallone e altri attori. Un sequel meno apprezzato, ma nel 2019 è uscito anche il terzo capitolo, Escape Plan 3 – L’ultima sfida, diretto da John Herzfeld, compagno di stanza di Stallone durante gli anni all’Università di Miami.

Il regista ha riportato in scena Ray Breslin, coinvolto in nuove vicende, alle prese con un nuovo complesso carceraria. Gli elementi centrali sono sempre azione e violenza. Anche questo terzo capitolo non ha ricevuto un riscontro particolarmente positivo, anche se ha sicuramente superato il capitolo precedente. Rimane lo stesso un titolo ricercato dai fan di questo genere, che trovano in questa pellicola una conclusione degna di una trilogia che aveva un grande potenziale ma non è stata molto fortunata.

Escape Plan 3 – L’ultima sfida: la trama

Il protagonista del film è Ray Breslin, impavido specialista di sicurezza sempre impegnato nel testare le peggiori prigioni del mondo. Questa volta viene assoldato da Shen Lo, misterioso esperto di arti marziali, per salvare la sua amante Daya Zheng, figlia di un magnate di Hong Kong. La donna è stata rapita e rinchiusa nella terribile Prigione del Diavolo, da cui nessuno è mai riuscito ad evadere. Il sequestratore fa parte del passato del protagonista. Si tratta di Lester Clarke Jr, figlio dell’ex socio di affari di Breslin, che ha deciso di vendicare la morte del padre, in quanto secondo lui Ray non avrebbe fatto abbastanza per salvarlo. Clarke, per capire in modo ancora peggiore, rapisce anche Abigail Ross, a cui il protagonista è legato sia professionalmente che sentimentalmente. Ray Breslin, per riuscire a liberare le due donne, chiederà aiuto all’amico Trent DeRosa, che accetterà di guardargli le spalle e seguirlo nell’impresa. Verrà aiutato anche da Bao Yung, che accetterà per il senso di colpa di non essere riuscito ad evitare il rapimento di Daya. L’operazione sarà supportata anche da Hush, membro del team e grande amico. Le cose inevitabilmente si complicheranno, soprattutto quando Lester inizierà a provocare Ray, che sfogherà tutta la sua rabbia e la sua furia. Una vera resa dei conti tra nemici.

Escape Plan 3 – L’ultima sfida: il cast

Il ruolo di Ray Breslin è interpretato ancora una volta da Sylvester Stallone, che per l’occasione si è sottoposto ad un allenamento intensivo, per riconfermare la sua forma fisica, prendendo parte personalmente ad alcune scene molto complicate. Presente anche 50 Cent, che interpreta il personaggio di Hush, uno degli uomini più fidati del protagonista, presente anche nei precedenti film. Abigail Ross sarà interpretata ancora da Jaime King, mentre nel primo film era interpretata da Amy Ryan. Presente ancora una volta Dave Bautista, ex wrestler che interpreta Trent De Rosa. Nel film ci sono anche Max Zhang, che interpreta Shen Lo, e Malese Jow, che interpreta Daya Zhang. Il cattivo Lester Clark Jr è interpretato da Devon Sawa.