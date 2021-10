Erio è un cantautore originario di Livorno. La sua carriera nell’ambito musicale inizia nel 2015 con la pubblicazione del suo primo album. Nel 2021 si presenta alle audizioni di X Factor ottenendo l’approvazione di giudici e pubblico del programma.

Conosciamolo meglio.

Chi è Erio

Erio, nome d’arte di Fabiano Franovich, è un cantautore livornese. Sin da bambino si appassiona alla musica iniziando a scrivere le sue prime canzoni. Per lungo tempo la musica è stata un suo interesse secondario, all’epoca ciò che prediligeva fare era dipingere, nonostante seguisse lezioni di musica e canto. Dopo la fine delle superiori, cominciando a lavorare, ha potuto comprare il suo primo computer, con cui ha cominciato a registrare la sua musica.

Dopo aver studiato canto lirico e composizione, Erio scrive alcuni brani che, spronato dalla madre, decide di condividere con qualche casa discografica. A credere per prima nel suo talento è stata la casa discografica La Tempesta.

Carriera

Nel 2015 ha pubblicato i suoi primi due 45 giri, We’ve Been Running, realizzata grazie alla collaborazione cn il produttore Paolo Baldini, che diventa il lato A e Oval in Your Trunk, più riflessiva, il lato B; ed il secondo composto da The Reason e Torch Song.

Erio arriva al debutto discografico con un album pubblicato da La Tempesta il 6 novembre 2015. Il suo disco d’esordio, Für El, ed è composto da 12 brani in inglese che sono un collage di ricordi e di momenti di agrodolce solitudine fisica e psicologica; di amori mai nati e della tortura che è desiderare chi non si può avere. In questi anni si esibisce su tantissimi palchi di discreto prestigio senza però raggiungere la visibilità che sperava.

Il suo secondo disco, Inessem, viene pubblicato nel 2018 e grazie a questo sale anche sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma.

Ai tempi dei primi album Erio descriveva la sua musica in questo modo: “Libera il più possibile da etichette o almeno spero che in qualche modo lo sia. Ogni volta che comincio a scrivere una canzone, cerco di mettermi al servizio del suo sviluppo e scelgo gli elementi più adatti, senza pormi il problema della loro provenienza stilistica.”.

Erio a X Factor

Erio si è presentato alle audizioni di X Factor 2021 stregando giudici e fan del programma. Il brano con il quale ha deciso di presentarsi è una canzone di Elvis Presley, Can’t Help Falling In Love With You. Dopo essersi aggiudicato quattro “si” approda ai bootcamp e per questa seconda prova porta il suo primo inedito in italiano, “Amore Vero”, che ha cantato per la prima volta in pubblico proprio in questa occasione, convincendo Manuel Agnelli a dargli una sedia e la possibilità di partecipare agli home visit, l’ultima tappa prima di poter mettere piede dento i live show di X Factor.