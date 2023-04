Nel 2023 il suo nome è balzato su tutti i tabloid in un lampo di luce: lei è Enrica Chicchio, esperta di armocromia, nonché personal shopper di Elly Schlein. Che cosa sappiamo di lei e della sua professione? Scopriamola meglio insieme.

Enrica Chicchio: chi è l’esperta di armocromia

Originaria di Bologna, Enrica Chicchio ha cominciato a farsi conoscere proprio nella sua città natale. Prima di entrare nel grande mondo del personal shopping e dell’armocromia, Chicchia si è spesa per ben 15 anni all’interno del panorama dell’arte contemporanea. Dopo un periodo artistico così longevo e così ricco di emozioni e di esperienze, Enrica Chicchio decide di dedicarsi alla sua passione più grande, ossia quella legata alla cura dell’immagine.

Ciò che l’ha spinta a intraprendere tale percorso sono le persone, fondamentali e in grado di raccontare grandi storie.

Spinta da un grande interesse nei confronti della moda e dell’estetica in generale, Chicchia si impegna per diventare personal shopper, a cui aggiungerà anche l'”etichetta” di esperta in armocromia, professione portata in alto nella sua grande carriera.

Sulla vita privata di Enrica Chicchio non si hanno particolari informazioni: la donna infatti non è mai stata al centro di gossip e non ha mai lasciato trapelare nulla che non riguardasse la sua carriera professionale.

In che cosa consiste il lavoro di Enrica Chicchio?

Le persone che si rivolgono a Enrica Chicchio lo fanno per un motivo preciso: ritrovare il loro stile attraverso un percorso mirato che porti a una profonda consapevolezza di sé. Chicchio accoglie i clienti e lascia che siano loro a raccontarsi. Il percorso con lei segue delle tappe e prevede anche l’analisi del guardaroba (e l’eventuale riordino dello stesso), l’analisi dei colori, l’individuazione della stagione di appartenenza e tutto ciò che riguarda il magico mondo dell’armocromia, oggi fenomeno particolarmente in voga. Il prezzo dei suoi servizi può raggiungere anche i 400€ l’ora, ma ciò dipende dalla richiesta e dal tempo necessario da dedicare a ogni cliente.

Il suo servizio è richiestissimo: pensate che il suo profilo Instagram (@enricachicchio) è seguito da ben 10.200 persone, per un totale di 1327 post pubblicati. Oltre ai social media, dov’è quotidianamente attiva, Enrica Chicchio ha anche il suo sito web personale, che funge da vetrina e da passaggio obbligatorio se si vuole contattare.

Enrica Chicchio è la personal shopper di Elly Schlein

Nel 2023 il nome di Enrica Chicchio è stato associato a quello della Segretaria del PD Elly Schlein. Quest’ultima, infatti, si farebbe seguire proprio da lei per quanto riguarda la cura dell’immagine e dello stile.

Dopo un’attenta analisi della donna, Enrica Chicchio si è impegnata a seguire la sua cliente: l’obiettivo? Ricostruire la sua immagine estetica e scegliere un guardaroba ad hoc adatto ai suoi colori, al suo viso, alla sua silhouette e, è bene ricordarlo, anche al suo ruolo politico importante.

Quello dell’immagine e dell’armocromia è uno studio molto impegnativo che richiede una grande attenzione nei confronti della persona che si ha di fronte, ma ovviamente richiede anche un certo studio e una certa empatia: Enrica Chicchio si è fatta strada in questo mondo e pare essere una delle migliori in circolazione.