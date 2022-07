Il padre di Elon Musk, Errol, torna a far discutere di sé: dopo la figlia nata dalla relazione con la figliastra, si è detto pronto a donare il proprio seme.

La crisi demografica e la richiesta a Errol Musk

Il plurimiliardario Elon Musk è ossessionato dalla crisi demografica globale, e l’ultima news in merito arriva proprio dal padre dello stesso magnate.

Dopo la notizia che Errol Musk ha avuto una relazione con la figliastra, dalla quale è nata persino una bambina, pare sia stato chiesto all’uomo di donare il suo sperma da una clinica sudamericana.

Il padre dell’imprenditore ha raccontato al The Sun di essere stato contattato da una clinica colombiana specializzata in PMA per avere l’ambitissimo seme che ha prodotto l’uomo più ricco del mondo.

Il padre di Elon Musk disposta a donare il suo seme

«Ho una clinica che vuole che doni lo sperma per mettere incinta le donne colombiane di alta classe. […] Perché no?».

Queste le parole del padre del fondatore di Tesla, che già qualche tempo fa aveva affermato che l’uomo è sulla terra con il principale scopo di «riprodursi». Infine, ha spiegato le condizioni che gli sono state proposte dalla clinica: