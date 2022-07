Elon Musk ha avuto un flirt con Nicole Shanahan, moglie da quattro anni del co-fondatore di Google Sergei Brin e amico di Musk. A riportare la notizia è il Wall Street Journal che ricorda come il CEO di Tesla aveva spesso raccontato ai sui followers sui social delle visite a casa dell’amico nella Silicon Valley.

Il flirt risale ancora allo scorso autunno e avrebbe portato al divorzio della coppia Shanahan-Brin per “differenze irriconciliabili”.

Il tradimento sarebbe stato conusmato durante la settimana dell’Art-Basel a Miami agli inizi di dicembre. La coppia era già separata ma viveva ancora insieme. In quel periodo, Elon Musk si era appena lasciato con la cantante Grimes, sua fidanzata con la quale ha avuto una figlia. Il patron di Tesla ha chiesto scusa a Brin ad una festa durante la quale si è inginocchiato e ha implorato il perdono, senza convincere il co-fondatore di Google.

Il flirt di Elon Musk ha rovinato un’amicizia storica

Elon Muk e Sergei Brin erano legati da un’amicizia strettissima. Nel 2008, in piena crisi finanziaria, Brin aiutò Musk con Tesla staccando per l’amico un assegno da 500mila dollari. In cambio, il fondatore di Tesla aveva regalato a Brin uno dei primi suv elettrici. Dopo il tradimento, i due hanno tagliato i rapporti. Brin ha ordinato ai suoi advisor finanziati di vendere tutte le sue quote nelle società di Musk.