Non solo cantante di indubbio talento ma anche icona di stile: stiamo parlando di Elodie, che negli ultimi anni ha saputo come far parlare di se, attirando non solo l’attenzione dei discografici e degli artisti con cui ha collaborato, ma anche del sempre attento occhio del gossip e quello della moda come abbiamo visto più volte quando ha avuto l’occasione di calcare il palco dell’Ariston vestita con abiti mozzafiato.

Insomma, l’uragano Elodie non accenna ad arrestarsi! Al contrario la cantante continua a collezionare traguardi.

L’ultimo (ma solo in ordine di tempo) è uno tra i più ambiti di molte personalità dello spettacolo, se non per il successo almeno per un vanto personale: quello delle copertine delle riviste. Elodie ha conquistato quella di Grazia rendendosi protagonista di scatti molto glamour.

Elodie sorprende ancora una volta con la copertina di Grazia

Come dicevamo, Elodie è stata raggiunta da Grazia che oltre ad averla intervistata ha confezionato per lei un servizio fotografico davvero coi fiocchi. A consigliarla nella scelta del look è stata la stylist Ramona Tabita, che ormai da tempo segue e valorizza lo stile della cantante romana che ha dalla sua il fascino del mix di lineamenti francesi e creoli ereditati dalla madre.

Elodie quindi si diverte a giocare ancora una volta con il proprio look.

Il risultato? Un meraviglioso connubio tra lo stile di Barbie e quello di una pin up anni ’50.

L’outfit e l’hair look scelti dalla cantante

Per la copertina di Grazia Elodie indossa un minidress color “rosa Bigbabol” di Versace. Il modello è in latex, uno dei materiali preferiti dalla Maison nostrana. Il mini abito è super aderente con la scollatura “push up” ha le spalline fini e decorate con l’iconica fibbia che raffigura Medusa, il marchio del brand. A completare il tutto un paio di camperos bianchi a metà polpaccio marca Sonora Boots.

Anche i capelli non sono certo lasciati al caso, non per Elodie che da sempre ci ha abituato ai suoi continui cambi look. Per il servizio di Grazia la cantante ha scelto una pettinatura che ricorda molto quelle delle dive della vecchia Hollywood, vaporosa, ondulata e con riga laterale. Elodie ha scelto comunque di mantenere il proprio colore naturale un cioccolato che esalta e illumina la pelle olivastra della cantante.

Le trasformazioni di Elodie

All’epoca del suo esordio con la partecipazione al talent di Amici di Maria De Filippi Elodie alternava uno stile casual ad uno più elaborato e dall’aspetto androgino dedicato alle prime serate del programma. Successivamente ci ha sorpreso sfoggiando look sempre più eleganti e talvolta anche sexy che esaltavano la sua figura longilinea.

La sua trasformazione comunque è sempre partita dai capelli. La ricordiamo infatti sempre ai tempi della scuola capitanata dalla regina di Canale 5 con un cortissimo pixie cut rosa, un colore eccentrico che è stato poi sostituito dal suo colore naturale. La chioma della cantante ovviamente è cambiata anche in lunghezza. Dal taglio cortissimo Elodie è passata al caschetto, alle treccine in stile afro, per poi fare crescere ancora di più i suoi capelli optando spesso per una piega molto liscia.