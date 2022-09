A fine ottobre 2021 Netflix ha annunciato un nuovo capitolo di Elite, il sesto. Le riprese sono terminate a giugno 2022 ma la data di uscita è stata fissata per il 18 novembre 2022. Sembrerebbe però da alcuni rumors che la serie tv tanto amata dagli adolescenti dovrà fare a meno di alcuni protagonisti delle vecchie stagioni.

Ma quali? Chi non rivedremo?

Elite 6: come è finita la quinta stagione?

Il finale di Elite 5 ha lasciato negli spettatori molti interrogativi. Avremo delle risposte nella sesta stagione? Infatti non si sa se Samuel sia vivo o morto dopo aver picchiato la testa per colpa di Benjamin che voleva riavere indietro la sim di Armando. I suoi più cari amici Rebe e Omar piangono per quello che è successo al Samuel ma più di questo non è stato fatto intendere.

Benjamin viene arrestato in seguito all’aggressione subita dal ragazzo. Isadora, la regina di Ibiza, è stata vittima di un abuso durante una festa e viene spinta ad esporre denuncia da Patrick e Ivan. La quinta stagione termina così. Troppe domande, troppi dubbi ma questi spariranno il 18 novembre 2022, data di uscita di Elite 6. Da alcune anticipazioni però è uscito fuori che molti protagonisti principali diranno addio al teen drama di Netflix.

Ma chi?

Elite 6: chi sono i personaggi che abbandonano il cast di Elite?

In tutte le stagioni di Elite abbiamo avuto delle perdite all’interno del cast. Dopo Nadia, Carla, Ander, e Guzman anche altri protagonisti hanno deciso di abbandonare la serie tv. Ma chi? Non ci saranno più 4 personaggi: Omar, Cayetana, Samu e Rebe. Claudia Salas (Rebeka) ha annunciato la triste notizia attraverso un post di Instagram ringraziando tutti gli autori della serie. Pare che sia impegnata in un’altra parte in una fiction chiamata La Ruta. Georgina Amoros non entrerà più nelle vesti di Cayetana probabilmente per il verso che ha preso la trama. Anche l’attrice sarà alle prese con un nuovo progetto ovvero Meet Cute sempre prodotto da Netflix. Il colosso dello streming annuncia anche l’abbandono di Itzan Escamilla (Samuel) anche se i motivi non sono ancora conosciuti. Omar Ayuso lascia Elite per dedicarsi a nuove esperienze lavorative annunciando l’addio sui social. I due capi saldi della serie tv sono quelli che hanno fatto più emozionare. Se da una parte ci sono molti addii dall’altra vediamo anche delle nuove entrate: Alvaro de Juana, Carmen Arrufat, ana Bokesa, Alex pastrana e Ander Puig. Elite 6 attua ancora un cambio generazionale che andrà a rivoluzionare tutto. Ecco il trailer.