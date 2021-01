Giovanissima e talentuosa, Elisha Applebaum ha recitato in vari film e serie tv ma è diventata nota soprattutto nel 2021. In questo anno infatti ha interpretato la fata Musa nella serie tv Fate – The Winx Saga, approdata su Netflix il 22 gennaio.

Elisha Applebaum chi è

L’attrice Elisha Applebaum è giovanissima: è infatti nata il 9 settembre 1995 a Watford, in Inghilterra, ma vive a Londra. La sua famiglia ha origini ebree e lei è molto legata a suo fratello James Eliot. Sin da piccola si appassiona alla recitazione, per questo decide di approfondire l’argomento e diventare sempre più brava frequentando la drama school The Unseen di Londra. Il suo esordio sul piccolo schermo avviene nel 2014 grazie alla serie Glue, dopodiché prende parte al documentario Obsession: Dark Desires.

Nel 2016 entra nel cast del thriller Mob Handed, debuttando così anche sul grande schermo. In seguito ha recitato in altri film come No Reasons, Undercover Hooligan e Carly & Paolo, che hanno permesso alla Applebaum di farsi definitivamente notare nell’ambito cinematografico. Elisha Applebaum ha recitato anche in due cortometraggi intitolati Black Swan Theory e Leopard.

Fate – The Winx Saga

Nel 2021 la giovane attrice inglese Elisha Applebaum è stata ingaggiata per rivestire il ruolo di Musa nella serie tv Fate – The Winx Saga che è approdata su Netflix il 22 gennaio. La serie tv è ispirata al famoso cartone animato Winx Club che vede le avventure di un gruppo di fate che sfidano personaggi malvagi e contemporaneamente vivono la loro vita da adolescenti nella scuola di magia. La prima stagione di Fate – The Winx Saga comprende sei episodi ed è stata creata da Brian Young. Nel cast, oltre ad Elisha Applebaum nel ruolo di Musa, ci saranno anche altri giovani talenti. Ad esempio nei panni di Bloom l’attrice e modella Abigail Cowen; a interpretare Stella, la fata della luce, ci sarà Hannah van der Westhuysen; nel ruolo di Aisha l’attrice Precious Mustapha ed Eliot Salt interpreterà Terra, la fata delle piante.

Musa è la fata della mente, ha dei superpoteri che si riferiscono in particolar modo alle emozioni e all’empatia. Un pesante fardello per la sua vita da adolescente: spesso per isolarsi dalle emozioni degli altri, che lei riesce a percepire, deve indossare le cuffie. Nella sua vita da adolescente ci sarà anche un grande amore che la aiuterà molto ad essere più sicura di sé.

