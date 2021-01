Una vita all’ombra delle sorelle: l’attrice Elizabeth Olsen è riuscita a riscattarsi acquistando un posto di grande rilievo nel mondo del cinema, presentandosi come una delle migliori sulla scena.

Elizabeth Olsen chi è

L’attrice Elizabeth Chase Olsen è nata a Sherman Oaks, Los Angeles, il 16 febbraio 1989.

Il suo cognome è noto soprattutto a chi ha vissuto la propria infanzia negli anni ’90. Infatti le sorelle maggiori di Elizabeth sono Mary-Jane e Ashley Olsen, le gemelle protagoniste di molte commedie per ragazzi uscite in quegli anni. Anche la piccola Elizabeth ha voluto seguire le orme delle sorelle maggiori, esordendo nel mondo della recitazione già nei film delle gemelle Olsen. Per raggiungere l’obiettivo di diventare una grande attrice, la ragazza ha anche studiato molto, iscrivendosi alla Tisch School of the Arts di New York e studiando anche a Mosca per un semestre.

Il 2011 è finalmente l’anno della svolta per Elizabeth Olsen, che riesce a emergere nel mondo del cinema e dello spettacolo. La Olsen recita infatti in una serie di film indipendenti, tra cui La fuga di Martha grazie al quale si aggiudica candidature per i Satellite Award, gli Indipendent Spirit Award e i Saturn Award. Altri lungometraggi del periodo, che hanno riscosso grande successo e che hanno evidenziato le doti interpretative di Elizabeth sono Silent House del 2011; Peace, Love & Misunderstanding del 2012; Giovani ribelli – Kill Your Darlings uscito nelle sale l’anno successivo; Oldboy dello stesso anno e I Saw the Light del 2015.

Il ruolo di Scarlet Witch

Il personaggio che maggiormente ha portato Elizabeth Olsen sotto i riflettori è stato sicuramente quello di Wanda Maximoff alias Scarlet Witch nella saga degli Avengers. L’attrice ha vestito per la prima volta i panni della supereroina dell’universo Marvel nel film Captain America: The Winter Soldier – si trattava in questo caso di una breve apparizione- e poi definitivamente in Avengers: Age of Ultron del 2015. Il personaggio di Scarlet è suo anche nei sequel della saga – Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame – e prossimamente anche in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in uscita nel 2022. È anche protagonista della miniserie televisiva WandaVision.

Vita privata e curiosità

Elizabeth Olsen ama cucinare e mangiare, a differenza di molte altre attrici e donne dello spettacolo che preferiscono stare a stecchetto. Uno dei suoi ruoli preferiti del cinema classico è quello di Rossella O’Hara nel film Via col vento. Anche l’attrice Kate Winslet è una costante ispirazione per la giovane attrice. Da bambina ha sofferto molto per i numerosi paparazzi che assillavano la vita delle sorelle e la sua, soprattutto nel periodo in cui Mary-Jane ha avuto disturbi dell’alimentazione.

Passando ad approfondire la sua vita sentimentale, Elizabeth Olsen è stata fidanzata dal 2012 al 2015 con Boyd Holbrook, modello e attore che ha interpretato Steve Murphy nella serie tv Narcos. In seguito alla loro rottura, l’attrice si è legata al musicista Robbie Arnett.