Ha 31 anni ed è general manager di una delle aziende di delivery più in crescita. Elisa Pagliarani è entrata in Glovo Italia quando la startup contava una decina di dipendenti e ne ha contribuito alla crescita fino a creare l’azienda solida che è oggi.

Se è vero che il futuro è il delivery, un’azienda a guida femminile ha sicuramente anche una marcia in più.

Chi è Elisa Pagliarani

Dal cibo, ai farmaci ai fiori, Glovo è quell’app di delivery che si basa sul cosiddetto q-commerce, dove “Q” sta per “quick”, rapido, che garantisce consegne di prodotti e beni entro un’ora dall’ordinazione. Glovo è già disponibile in 200 città italiane tra grandi centri abitati e piccoli comuni e si appresta a estendere il suo servizio.

“Abbiamo inaugurato il nostro secondo dark store a Milano e il primo a Torino; puntiamo ad averne almeno 15 sul territorio entro la fine dell’anno e abbiamo programmato oltre 100 assunzioni come personale dedicato” ha dichiarato recentemente Elisa Pagliarani, la general manager di Glovo Italia.

Ma di chi si tratta? Una laurea in Ingegneria gestionale al Politecnico di Milano e diversi anni in Vodafone come project manager in cui ha imparato l’attenzione e la centralità del cliente in ogni scelta di business.

Entra quasi per caso in Glovo nel 2017, anno particolarmente dinamico per il settore del food delivery per il mercato italiano. Lavora come Head of Operations e Project Manager strategico e, oggi, come General manager, Pagliarani si occupa dello sviluppo del business in Italia, dal marketing alle operazioni strategiche, dallo sviluppo commerciale a tutte le tematiche legali, di public policy e finanziarie.

Oltre alla sua attività in Glovo, Pagliarani si occupa di sostegno dell’inclusione delle donne nell’ambito delle carriere professionali. A Forbes ha dichiarato:

Con l’iniziativa STEMintheCity del Comune di Milano siamo stati ospiti di un liceo di Milano. Sono dei momenti bellissimi perché parlare direttamente con le nuove generazioni non ha prezzo. Come donna che ha fatto un percorso STEM (dall’inglese science, technology, engineering and mathematics, ndr) ci tengo particolarmente a incoraggiare i ragazzi e le ragazze a seguire i propri sogni in maniera razionale. Quello che dico sempre è: imparate a leggere i dati, la matematica non è solo per astro-scienziati e non c’è niente di difficile in essa

Ma non solo. Pagliarani si è anche battuta per abbattere la tampon tax.

In Glovo dall’8 al 15 aprile abbiamo lanciato la “Tampon tax free week”, abbattendo per una settimana l’IVA su tutti gli assorbenti nei dark store di Torino e Milano. Abbiamo inoltre consegnato gratuitamente 10mila assorbenti alla onlus “Villaggio della madre e del fanciullo”, che si occupa di sostenere donne in condizione di vulnerabilità economica. Come società sosterremo inoltre la petizione di Onde Rosa “Stop tampon tax” che ha già raccolto oltre 600mila firme su Change.org

Empowerment femminile e solidarietà, una combo che ben descrive Elisa Pagliarani.

