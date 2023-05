In occasione del nuovo singolo Mani in alto, Elettra Lamborghini svela la foto di promo: look stratosferico con bikini e stivali.

Negli ultimi mesi Elettra Lamborghini è stata impegnata in numerosi progetti televisivi, tra cui il suo recente debutto come giudice del celebre programma Italia’s Got Talent. Ma ora, a distanza di quasi un anno dalla sua ultima canzone, ha deciso di tornare finalmente sulle scene musicali. E in grande stile aggiungerei! La cantante sta per lanciare il nuovo singolo Mani in alto. Dopo aver condivido sulle storie del suo profilo Instagram un breve spoiler del ritornello con un simpatico balletto, ha svelato anche la foto di promo con un look audace e sensuale: bikini e stivali. Ecco tutti i dettagli del look e del nuovo brano.

Elettra Lamborghini lancia Mani in alto: il look con bikini e stivali

Ormai è risaputo, Elettra Lamborghini è nota per i suoi look esuberanti e provocatori. In occasione del lancio del nuovo singolo Mani in alto, ha posato sullo sfondo di una lussuosa macchina verde fluo insieme alle ragazze del suo corpo di ballo. La cantante ha indossato un pantaloncino in denim a vita bassa, must have di questa stagione. Ha poi abbinato un bikini interamente ricoperto di cristalli. Un modello a triangolo, bicolor azzurro e lilla, impreziosito da particolari ciucci di plastica. Per completare ha scelto un paio di stivali argentati, con tacco vertiginoso, tempestati anche questi di preziosi cristalli scintillanti. Beauty look semplice ma d’impatto: leggere sfumature d’ombretto, labbra nude e incarnato luminoso. Ha poi tirato due ciuffi di capelli all’indietro con delle mollettine colorate a forma di farfalla. Un look in grado di risaltare perfettamente la sua silhouette mozzafiato e i suoi addominali scolpiti. Outfit glamour e femminile da cui poter prendere ispirazione per le nostre serate estive. Ideale per chi non vuole passare inosservata!

Elettra Lamborghini torna con il singolo Mani in alto

“MANI IN ALTO, il mio nuovo singolo OUT venerdì 2 giugno…l’estate arriva quando quando? Siete carichi? #Elettraton”, si legge nella didascalia sotto il post pubblicato dalla cantante.

Venerdì 2 giugno, dunque, uscirà il secondo album di Elettra Lamborghini, intitolato Elettraton, in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali in formato CD. Come già anticipato, il primo singolo disponibile su tutte le piattaforme sarà proprio Mani in alto. Elettra Lamborghini si è affermata come una delle artiste più rivoluzionarie e carismatiche del panorama musicale internazionale. Grazie al suo talento, alla sua ironia e alla sua sensualità, è diventata in pochissimo tempo una delle cantanti più amate dal pubblico. Dal singolo di debutto Pem Pem, alle indimenticabili canzoni Musica (E il resto scompare), A Mezzanotte, Pistolero, Bombonera, e Caramelo, ha conquistato tutti con un successo dopo l’altro. Ed ora siamo prontissimi a scatenarci con Mani in alto.

Un brano fedele allo stile musicale della cantante, dal ritmo coinvolgente, vivace, allegro, perfetto da ballare tutta l’estate. La regina del twerk e della musica reggeaton, ancora una volta, è pronta a scalare tutte le classifiche con il suo nuovo tormentone estivo…non ci resta che aspettare domani a mezzanotte!