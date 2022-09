Look stravolto per Eleonora Giorgi. L’attrice ha mostrato il risultato su Instagram e ha ricevuto infiniti apprezzamenti da parte dei fan. Anche la nuora Clizia Incorvaia ha approvato la trasformazione.

Il prossimo 21 ottobre, Eleonora Giorgi compirà 69 anni.

Eppure, guardando la sua ultima condivisione social, sembra ancora una ragazzina. L’attrice ha deciso di stravolgere il suo look, dicendo addio alla lunga chioma bionda in favore di un caschetto sbarazzino. Un taglio che le dona e le toglie almeno 20 anni dalla sua età anagrafica. Non a caso, i fan l’hanno riempita di complimenti. A didascalia dello scatto, Eleonora ha scritto:

Il cambio look della Giorgi ha entusiasmato i fan. Perfino la nuora Clizia Incorvaia, che qualche mese fa le ha fatto provare la gioia di diventare nonna, ha approvato la scelta. La compagna di Paolo Ciavarro ha scritto: “Una ragazzina! Bellissima e sempre iconica!”. Eleonora, fin dai tempi della sua partecipazione al GF Vip, non ha mai nascosto l’intolleranza nei confronti dello scorrere del tempo.

Non a caso, dopo l’avventura nel reality ha deciso di sottoporsi ad un lifting.

Eleonora, in merito al lifting del 2019, ha dichiarato:

“È successo che al Grande Fratello ho rivisto il volto di una donna che ha tanti pensieri da donare, un viso anche bello ma che ha 65 anni. Ho ancora troppa voglia di vivere per stare dentro questo scafandro. Uno scafandro con l’anima. Non mi riconoscevo più. Sono una donna vitale e l’immagine non corrispondeva più a quello che sentivo dentro. Avevo il disperato bisogno di somigliarmi il più possibile. Cosa pensano gli altri? Non me ne frega niente. Dopo l’operazione mi è preso un colpo! Ero così gonfia che quasi speravo di tornare come ero… Ma poi passati i primi giorni non avevo più dubbi: avevo fatto la scelta giusta. In un attimo mi sono rivista di nuovo bella. Le ASL? Dovrebbero passare il lifting a chi è depresso”.