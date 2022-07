Ecco le 3 vip che hanno aiutato Elisa Isoardi nel momento più buio, il ringraziamento dell’ex conduttrice de La Prova del Cuoco è andato ad alcune “signore della tv” di gran cuore. Elisa lo ha confessato a DiPiù, ed ha spiegato un concesso semplice, nobile ma non sempre attuato nella vita reale.

Elisa era stata costretta per un anno al riposo forzato, tuttavia dopo la chiusura de La Prova del Cuoco la conduttrice aveva tirato fuori unghie e determinazione e si era voluta mettere alla prova. Ma non ci sarebbe riuscita se questa sua determinazione ed il suo bisogno non fossero stati “captati da chi di dovere”.

Le vip che hanno aiutato Elisa Isoardi

Dove era andata a cimentarsi Elisa Isoardi? Prima a Ballando con le Stelle e poi all’Isola dei Famosi.

E a DiPiù Elisa ha confessato: “È stata una bella prova. Mi ha fatto capire che nella vita non bisogna mai dare nulla per scontato. Ho passato momenti duri, ho sofferto. Ma oggi posso dire che in fin dei conti questa pausa mi è servita, perché mi ha fatto capire tante cose”. Poi Elisa ha fatto i nomi di chi l’ha salvata da oblio e malinconia: “Devo dire grazie a Milly Carlucci”.

Milly, Mara e Bianca, ecco il terzetto

“Ballando con le Stelle è stata un’avventura bellissima. Ma grazie anche a Mara Venier, che è stata la prima a rivolermi in Rai, dopo la mia esperienza a Mediaset, intervistandomi a Domenica In. Grazie infine a Bianca Berlinguer che mi ha ospitato più volte a Cartabianca”.