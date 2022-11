Dua Lipa ha smentito la notizia relativa a una sua eventuale esibizione in occasione della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio del 2022, ribadendo che non visiterà la nazione ospitante, il Qatar, fino a quando non migliorerà la situazione dei diritti umani.

Dua Lipa non si esibirà alla cerimonia dei Mondiali in Qatar

I Mondiali cominceranno domenica 20 novembre 2022 e si diceva che Dua Lipa si sarebbe esibita durante la tradizionale cerimonia di apertura, insieme a Shakira, habitué della Coppa del Mondo, e ai BTS, superstar del K-pop.

La cantante inglese, tuttavia, ha smentito le voci secondo le quali si sarebbe esibita ai Mondiali di calcio del 2022 in Qatar tramite Instagram.

In una storia condivisa sulla piattaforma, infatti, ha scritto: “Attualmente ci sono molte speculazioni sul fatto che mi esibirò alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo in Qatar. Non mi esibirò e non sono mai stata coinvolta in alcuna trattativa per esibirmi – e ha aggiunto –. Farò il tifo per l’Inghilterra da lontano e non vedo l’ora di visitare il Qatar quando avrà rispettato tutti gli impegni sui diritti umani presi quando ha vinto il diritto di ospitare la Coppa del Mondo”.

I motivi: il nodo dei diritti civili

La situazione del Qatar in materia di diritti LGBTQ e delle donne, insieme al trattamento riservato ai lavoratori stranieri che hanno contribuito alla costruzione degli stadi del torneo, è da tempo sotto i riflettori. A pochi giorni dall’inizio del torneo, un ambasciatore della Coppa del Mondo ha descritto l’omosessualità, che è illegale nella nazione ospitante, come un “danno mentale”.

Giorni prima, una lettera della FIFA alle associazioni affiliate chiedeva ai Paesi di non parlare di politica e di concentrarsi sul calcio. Parlando con i giornalisti in occasione dell’annuncio della squadra dell’Inghilterra, il manager GarethSouthgate, che ha fatto riferimento all’impatto dei giocatori gay nella squadra delle Leonesse vincitrice di Euro 2021 durante l’estate, ha detto che era “altamente improbabile” che il gruppo dell’Inghilterra avrebbe seguito le indicazioni date.