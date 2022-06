Driven – Il caso DeLorean: trama, cast e curiosità

Questa sera, venerdì 17 giugno 2022, su Rai 3, andrà in onda il film Driven – Il caso DeLorean, film biografico che racconta la vita di John DeLorean, fondatore della casa automobilistica.

Questa sera, venerdì 17 giugno 2022, andrà in onda su Rai 3 il film Driven – Il caso DeLorean, scritto da Colin Bateman e diretto da Nick Hamm.

Racconta la vita di John DeLorean, imprenditore di origini rumene, fondatore della casa automobilistica DeLorean. Il film è stato presentato al Festival di Venezia nel 2018 e poi a quello di Toronto. Il film sarà anche in live streaming su RaiPlay, anche se per il momento non si sa quanto resterà on demand. È disponibile anche nel catalogo TimVision, a noleggio o acquisto su Chili, poi su Apple, Infinity+ e Google Play/You Tube.

Driven – Il caso DeLorean: la trama

Il film racconta la vita di John DeLorean, il geniale inventore della casa automobilistica DeLorean, di cui fu prodotto solo un unico modello, la DMC-12. Il suo vicino di casa è Jim Hoffman, pilota di aerei incastrato per aver trasportato un carico di cocaina per conto di un boss. L’FBI gli offre la possibilità di diventare un informatore, dandogli una nuova vita in California.

Jim si è fatto sedurre dal carattere geniale del suo vicino di casa, ma non portando risultati all’FBI ne inizia a subire le pressioni.

Driven – Il caso DeLorean: cast

Il cast del film Driven – Il caso DeLorean è formato da:

Lee Pace – John DeLorean;

Judy Greer – Ellen Hoffman;

Jason Sudeikis – Jim Hoffman;

Corey Stoll – Benedict Tisa;

Isabel Arraiza – Cristina Ferrare;

Michael Cudlitz – Morgan Hetrick;

Erin Morarty – Katy Connors;

Justin Bartha – Howard Weitzman;

Iddo Goldberg – Roy;

Tara Summers – Molly Gibson;

Jamey Sheridan – Bill.

Driven – Il caso DeLorean: curiosità

Sono emerse diverse curiosità sul film Driven – Il caso DeLorean: