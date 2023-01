Selena Gomez ha finalmente ritrovato l’amore. La cantante è stata paparazzata in dolce compagnia di Drew Taggart. La presunta coppia è stata immortalata durante una partita di bowling tra sorrisi, abbracci e sguardi complici. Ma scopriamo qualcosa in più sul nuovo fidanzato della cantante.

Selena Gomez e Drew Taggart insieme

Ad aver parlato per primo di una possibile storia d’amore tra Selena Gomez e Drew Taggart è stato US Weekly: «Non stanno cercando di nascondere la loro storia d’amore intrufolandosi in club privati». Stando a quanto riportato dal tabloid statunitense, possiamo intuire che la frequentazione tra i due sia ormai chiara agli occhi di tutti.

Dopo settimane di indiscrezioni, sembra che la loro storia sia ormai ufficiale.

Altri utenti del web, infatti, hanno raccontato al sito di gossip DeuxMoi di aver visto la coppia baciarsi a bordo della pista da bowling nel Lower East Side di New York, proprio nella giornata di sabato. La cantante sembrerebbe aver ritrovato serenità e stabilità nelle braccia del giovane ragazzo.

Chi è il nuovo fidanzato della cantante?

Ma chi è Drew Taggart? Nato il 31 dicembre 1989, è un musicista, in particolare ricopre il ruolo di disc jokey.

Appassionato alla musica fin da piccolo, ha conseguito la laurea in musica e industria dell’intrattenimento presso la Syracuse University nel 2012.

Ed è proprio in questo anno che lui ed il suo amico Alex Pall formano il duo musicale di pop-elettronica “The Chainsmokers“. Soltanto nel 2014 però raggiungo la notorietà grazie al singolo “#Selfie“. Da lì la svolta della loro carriera.

Hanno scalato le vette di tutte le classifiche mondiali ed hanno continuato a pubblicare un successo dopo l’altro. Celebri anche i brani “Roses” e “Don’t Let Me Down“, per cui hanno vinto un Grammy nel 2017. Indimenticabile poi “Closer” in collaborazione con la cantante Halsey.

Una nuova coppia nel mondo della musica

Dopo la fine della sua storica relazione con Justin Bieber, la cantante ha preferito mantenere privata la sua vita sentimentale. Una storia d’amore che, nonostante tanti alti e bassi, ha letteralmente conquistato milioni di persone in tutto il mondo. La coppia è stata insieme dal 2010 al 2018, anno in cui poi il cantante è convolato a nozze con la modella Hailey Bieber.

L’unica frequentazione al di fuori di Justin di cui siamo a conoscenza è quella con The Weeknd, durata circa 10 mesi. Nell’ultimo periodo poi le sono stati attributi diversi flirt, tra cui anche quello con il fratello della sua cara amica Nicola Peltz.

Drew Taggart, invece, è stato al centro delle cronache rosa per la sua recente e brevissima relazione con la figlia di Steve Jobs, la modella Eve. Una frequentazione terminata nel giro di pochi mesi.

Selena Gomez e Drew Taggart stanno davvero insieme? Al momento nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. I due non si seguono neanche su Instagram. Un gesto probabilmente voluto da entrambi per mantenere un profilo basso e non alimentare troppi gossip. Ma la curiosità è tanta… Non ci resta che aspettare per scoprirne di più!