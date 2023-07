Scopriamo insieme dove vedere la seconda stagione della serie tv L’estate nei tuoi occhi. I nuovi episodi stanno per debuttare sul piccolo schermo, pronti a conquistare ancora una volta i telespettatori, che non vedono l’ora di continuare la storia dei protagonisti.

Dove vedere la serie L’estate nei tuoi occhi 2?

La seconda stagione de L’estate nei tuoi occhi è pronta ad appassionare il pubblico, proprio come è accaduto con il primo capitolo. I fan sono in trepidante attesa dei nuovi esplodi, per scoprire come andranno avanti le avventure dei protagonisti tanto amati che tutti hanno imparato a conoscere nella prima serie di puntate. La nuova attesissima stagione uscirà venerdì 14 luglio 2023, con i primi tre episodi. Nuovi episodi verranno resi disponibile ogni settimana, fino ad arrivare al finale, previsto per venerdì 18 agosto. Il trailer ufficiale della seconda stagione de L’estate nei tuoi occhi è già stato reso disponibile, così i fan hanno potuto scoprire a grandi linee la trama e vedere le prime immagini. Ma dove si potrà vedere la serie tv L’estate nei tuoi occhi 2? L’appuntamento è su Prime Video. La serie tv è basata sulla trilogia di bestseller scritta da Jenny Han. La prima stagione ha conquistato il titolo di show numero 1 su Prime Video nel primo weekend di uscita. Dal 14 luglio sarà disponibile la seconda stagione de L’estate nei tuoi occhi, che sicuramente otterrà lo stesso successo.

Il cast della serie tv ha voluto svelare tutti i titoli degli otto episodi della seconda stagione. In questo modo i fan potranno scoprire quali storie del secondo libro della trilogia di Han, ovvero It’s Not Summer Without You (Non è senza te), verranno riportate sul piccolo schermo. Ci saranno anche delle nuove sorprese e dei colpi di scena per gli spettatori.

I titoli degli otto episodi sono:

Episodio 201 – “Love Lost” (14 luglio, 2023)

Episodio 202 – “Love Scene” (14 luglio, 2023)

Episodio 203 – “Love Sick” (14 luglio, 2023)

Episodio 204 – “Love Game” (21 luglio, 2023)

Episodio 205 – “Love Fool” (28 luglio, 2023)

Episodio 206 – “Love Fest” (4 agosto, 2023)

Episodio 207 – “Love Affair” (11 agosto, 2023)

Episodio 208 – “Love Triangle” (18 agosto, 2023)

L’estate nei tuoi occhi 2: di cosa parla la serie tv

“Un tempo Belly era solita contare i giorni che la separavano dal ritorno a Cousins Beach, ma con Conrad e Jeremiah che continuano a litigare per il suo amore e il ritorno del cancro di Susannah, non è sicura che l’estate sarà più la stessa. Quando un visitatore inaspettato minaccia il futuro dell’amata casa di Susannah, Belly dovrà riunire la banda e decidere una volta per tutte dove andrà il suo cuore” è la trama ufficiale della serie tv. Belly ha il cuore diviso tra i due fratelli, amici di infanzia, Conrad e Jeremiah. È sempre stata innamorata del primo, il maggiore dei due, ma durante il primo capitolo della serie tv si è fidanzata con Jeremiah. I due sembrano non pensare ad altro che a lei, ma ora è arrivato il momento per Belly di prendere una decisione.