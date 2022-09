Ottobre sarà un grande mese per Disney Plus. Tanti nuovi contenuti in arrivo, inclusa la tanto attesa quarta stagione della serie cult Boris!

Disney Plus è un servizio di streaming ormai amatissimo per il ricco catalogo, differenziato tra proposte per bambini e adulti, tra serie tv e cinema, anche grazie alle integrazioni con Star e National Geographic. L’offerta, già di per se variegata, si amplia di mese in mese con proposte sempre nuove.

Ottobre 2022: i titoli in arrivo su Disney Plus a inizio mese

Anche per ottobre 2022 Disney Plus ha infatti svariate cartucce in serbo per i suoi abbonati. Si comincia il tre ottobre, proprio con un prodotto Star, ovvero l’undicesima stagiione di The Walking Dead, serie ormai più che nota e piuttosto longeva. Lo show verrà rilasciato in contemporanea con gli Stati Uniti, dunque con un episodio a settimana.

Segue poi, il 5 ottobre, la serie FX The Bear. Protagonista sarà Charmen “Carmy” Berzatto, giovane chef che torna a Chicago per gestire l’attività di famiglia: una paninoteca dal nome The Original Beef of Chicagoland. A richiamarlo a casa è tuttavia un evento più che straziante, in grado di distruggere qualsivoglia equilibrio familiare: il suicidio di suo fratello. Carmy deve abbandonare la vita che aveva ormai costruito altrove e riprendere le redini non solo dell’attività ma anche di una famiglia messa a dura prova dalla perdita.

Il 7 ottobre sarà poi il turno di Werewolf By Night: arriverà su Disney Plus uno speciale targato Marvel Studiosche è stato definito come “fun-scary”. Sembra infatti che voglia essere una vera e propria celebrazione del terrore e del macabro nel mese di Halloween. La produzione dovrebbe durare circa un’ora ed è stata diretta da Michael Giacchino. Tra i protagonisti Gael Garcìa Bernal che vestirà i panni di Jack Russell, al fianco di Laura Donnelly che sarà invece Elsa Bloodstone.

Ma le sorprese non finiscono qui…

Disney Plus: a fine ottobre arriva anche Boris!

Il 12 ottobre su Disney Plus arriverà anche una miniserie originale della piattaforma dal titolo Candy: Morte in Texas che vede cme protagonista Jessica Biel. L’attrice è anche esecutive producer della miniserie, che sarà composta da cinque episodi rilasciati tutti insieme. Al centro della storia c’è Candy Montgomery, una casalinga e madre del 1980 che rispecchia alla perfezione i canoni imposti dal suo tempo: è una moglie devota, quello che sembra un buon marito e due figli nonché una casa curatissima. Ma la pressione sociale e la scoperta di un tradimento saranno fatali per il suo equilibro… e non solo per quello!

Ma sicuramente uno dei giorni più attesi dagli abbonati di Disney Plus sarà il 26 ottobre. In quella data uscirà infatti Star Wars: Tales of the Jedi, una serie di sei cortometraggi animati incentrati sui Jedi. Protagonisti saranno due Jedi molto diversi tra loro, Ahsoka Tano e il Conte Dooku, messi di fronte a grandi sfide in grado di cambiare il corso del loro destino. Un prodotto che certamente fa gola agli amanti del mondo di Star Wars.

Ma non solo. Nella stessa data debutterà la quarta stagione inedita di Boris, prodotta in via originale proprio da Disney Plus. Un ritorno che il pubblico attende e teme al tempo stesso. Inutile dire che le aspettative, considerato l’enorme successo della serie divenuta ormai cult in ambito italiano, sono altissime. Disney Plus riuscirà a non deludere gli spettatori?